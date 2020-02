Kita terbiasa dengan imej bahwa arti dari hidup bahagia adalah dengan menikah. Padahal menikah bukanlah satu-satunya tujuan yang bisa dicapai untuk memperoleh kebahagiaan.

Daripada menikah, 10 orang terkenal di dunia ini memutuskan untuk melajang alias menjalani hidup sebagai single sepanjang hidupnya. Siapa saja mereka?

Menyitat Rdasia, Senin (17/2/2020) berikut paparan singkat 10 orang terkenal di dunia yang memilih untuk tetap melajang :

1. Ludwig van Beethoven

Siapa yang tak kenal dengan musisi jenius satu ini? Meski terkenal sebagai musisi musik klasik Western nan romantis, sejatinya Beethoven adalah pribadi yang sangat pemalu. Ia juga dikenal sebagai orang yang kesepian, mudah marah dan paranoid. Meski tak pernah menikah, tercatat Beethoven pernah mencintai seorang perempuan yang sudah menikah bernama Antonie Brentano.

2. Oprah Winfrey

Pernah bertunangan dengan Stedman Graham pada 1986, tidak menjadikan Oprah yakin akan pernikahan. Oprah sendiri pernah berujar bahwa ia tidak menyesal memilih untuk tidak menikah atau mempunyai anak.

3. The Wright Brothers

Sebagai kakak-adik penemu pesawat, kehidupan Wilbur dan Orville Wright begitu sibuk. Karena kesibukan inilah, keduanya tidak pernah menikah. Sementara sang kakak, Katharine Wright yang mengurus semua kegiatan Wilbur dan Orville, malah menikah.

4. Ratu Elizabeth I

Pada abad ke-16, tepat saat masih berusia delapan tahun, Ratu Elizabeth I mengumumkan tidak akan pernah menikah. Well, bukan hanya sekedar pernyataan semata, faktanya memang ia tidak pernah mengubah tekadnya. Meskipun banyak pria yang mendekati dirinya, tapi Ratu yang terkenal sebagai ‘Virgin Queen’ ini memilih untuk tidak menikahi pria-pria tersebut.

5. Isaac Newton

Pengalaman kurang diperhatikan oleh ibu kandungnya sendiri yang menikah lagi hingga harus tinggal bersama kakek nenek, membentuk ketakutan besar dan ketidakpercayaan besar diri Isaac. Ilmuwan dunia ini memilih untuk fokus pada penelitiannya dan tidak pernah menikah.

6. Jane Austen

Kebanyakan orang menghubungkan buku-buku Jane Austen dengan percintaan dan romansa. Namun tak seperti kebanyakan karakter di novel-novel yang ia tulis, Jane sendiri tidak pernah menikah loh! Meskipun banyak pria yang mendekati, bahkan beberapa di antaranya telah melamar dirinya. Alasan mengapa Jane memilih untuk tetap melajang, tetap tidak jelas diketahui.

7. Hans Christian Andersen

Penulis kisah dongeng terkenal, salah satunya kisah The Little Mermaid dan The Ugly Duckling ini juga termasuk dalam jajaran orang terkenal di dunia yang memilih untuk melajang.

Ia mengalami kisah percintaan yang tak berbalas, salah satu yang terlibat dalam kisah cinta sedihnya ini ialah penyanyi Jenny Lind dan penari Denmark, Harald Scharff.

8. Florence Nightingale

Sebagai salah satu sosok suster paling terkenal di dunia, Florence adalah pribadi yang sangat peduli dengan orang lain. Walau banyak membuat pria jatuh cinta dan mendapatkan lamaran menikah dua kali, Florence memutuskan untuk tidak menikah dan menyakini bahwa Tuhan telah memilih dirinya sebagai wanita lajang untuk melakukan tugas mulia, melayani banyak orang yang membutuhkan.

9. Nikola Tesla

Ilmuwan yang terkenal mendesain sistem elektrik AC dan Tesla coil ini juga terkenal memiliki karakter unik. Bukan cuma memilih untuk tetap melajang, ia juga mengklaim memilih untuk berhubungan dengan burung merpati. Nikola menyebutkan ia mencintai burung merpati sebagaimana pria mencintai wanita.

10. Louisa May Alcott

Penulis buku Little Women yang memilih untuk memiliki kisah yang sama dengan karakter fiksi yang ia ciptakan, Jo March di Little Women.