Bunga Citra Lestari (BCL) baru saja kehilangan orang yang paling dia cintai, Ashraf Sinclair. Pria yang menikahinya pada 8 November 2008 tersebut meninggal dunia.

Ashraf Sinclair meninggal dunia pagi ini, (18/2/2020) pukul 4.00 WIB. Ashraf sempat mendapatkan pertolongan di RS MMC Kuningan Jakarta, namun tak tertolong. Pria berusia 40 tahun itu meninggal akibat serangan jantung.

Kenangan Ashraf Sinclair yang paling tak terlupakan adalah momen pernikahannya dengan Bunga Citra Lestari. Aktor asal Malaysia tersebut berhasil menggaet hati sang penyanyi bersuara lembut.

Pernikahan mereka pun menjadi hal yang indah di masanya. Pada 8 November 2019, BCL sempat membagikan ungkapan cinta untuk sang suami tercinta, ayah dari buah hatinya, Noah Sinclair.

Dalam unggahan Instagram itu, BCL mencurahkan seluruh isi hatinya untuk sang suami. Begitu tulus dan sangat menyentuh hati. Seperti apa ungkapan cinta BCL untuk Ashraf Sinclair?

"There’s no guarantee that marriage life is gonna be easy.. But at that moment when u asked me to marry you, i know that u are the one.. The fighter that wont just give up on life, on us..

11 years has gone past, and we’re still here, on our journey, trough ups and downs.. Through all the love, the laughter, and the tears, and the fights.. I love you sayang @ashrafsinclair .. To many years to come.. Happy 11th anniversary ❤️."

Yang artinya,

Tidak ada jaminan bahwa kehidupan pernikahan akan mudah, tetapi pada saat itu, ketika kamu (Ashraf) meminta saya untuk dinikahi kamu, saya tahu bahwa kamu adalah satu-satunya untukku. Pejuang yang tak kenal lelah begitu saja pada kehidupan. Pada kami.

11 tahun telah berlalu dan kami masih di sini, dalam perjalanan kami, pasang surut, melalui semua cinta, tawa, air mata, dan perkelahian. Aku mencintaimu, Ashraf Sinclair. Untuk banyak waktu yang akan datang, Happy Anniversary yang ke-11 tahun.

Cinta BCL terhadap Ashraf Sinclair begitu besar, pun sebaliknya. Semoga saat ini BCL kuat menerima semua. Doa terbaik untuk almarhum Ashraf Sinclair.

