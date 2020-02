18 Februari 2020 menjadi hari yang sangat sedih untuk Bunga Citra Lestari. Pria yang sudah bersama selama 11 tahun harus meninggalkan dia untuk selamanya. Ya, Ashraf Sinclair meninggal dunia.

Aktor asal Malaysia berusia 40 tahun tersebut meninggal akibat serangan jantung. Ashraf Sinclair adalah sosok terbaik untuk BCL dan anak mereka satu-satunya, Noah Sinclair.

Sebelum meninggal dunia, Ashraf Sinclair baru saja menemani BCL pergi ke New York Fashion Week. Mereka pun baru mendarat kemarin, Senin (17/2/2020). Momen kebersamaan mereka pun masih 'fresh' di Instagram.

Di sisi lain, jika melihat akun Instagram Ashraf, tepatnya pada 8 November 2019, ia membagikan suatu unggahan yang menyentuh hati. Ashraf Sinclair mencurahkan isi hati terdalamnya untuk BCL karena itu adalah tanggal mereka menikah.

So, bagaimana BCL di mata Ashraf? Lalu, kalimat cinta seperti apa yang diutarakan Ashraf untuk perempuan terbaiknya itu?

"Happy Anniversary @bclsinclair ... 11 years together. Through thick and thin, I got your back as you got mine. Never a day goes by you dont wonder me with your kindness, passion, love and persistance. In you I see myself and the best version of me as I see you too. Thank you for walking this journey with me and to many more steps along the way, side by side, hand in hand, heart in heart. I love you popet..."

Artinya,

"Happy Anniversary Bunga Citra Lestari. 11 Tahun bersama. Melewati tebal dan tipis, saya mendapatkanmu secara utuh, begitu juga kamu. Tidak pernah sehari pun berlalu tanpa kamu, saya dibuat takjub dengan kebaikanmu, passion, cinta, dan ketekunanmu.

Di dalam dirimu, aku melihat diriku dan versi terbaik dari diriku seperti aku melihat kamu juga. Terima kasih telah menjalani hidup ini bersamaku dan banyak lagi langkah ke depannya, kita akan berdampingan, bergandengan tangan, dan hati ke hati. Aku mencintaimu, Popet."