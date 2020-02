Rasa haru dan bangga masih terus menyelimuti Carla Yules. Ya, perwakilan Sulawesi Selatan itu berhasil menjadi Miss Indonesia 2020.

Pencapaian yang sungguh luar biasa tentunya bagi Carla Yules. Terlebih, dengan gelar Miss Indonesia 2020 ini, ia dipastikan akan menjadi perwakilan Indonesia di Miss World 2020.

Kebahagiaan lainnya yang dirasakan Carla Yules adalah di momen kemenangannya menjadi Miss Indonesia 2020, ternyata itu berbarengan dengan ulang tahun sang ayah. Ya, kemenangannya menjadi kado istimewa untuk sang ayah.

(Foto : @missindonesia/Instagram)

Dijumpai Okezone seusai disematkan tiara Miss Indonesia 2020, Carla menyampaikan pesan khusus untuk sang ayah yang tengah berulang tahun tersebut. Dalam bahasa Inggris, Carla mengucapkan kalimat ini;

"Dad, I love you so much. Thank you for your endless support. I thank God for being your daughter every single day. Thank you so much," katanya.

Artinya,

"Pah, aku sangat mencintaimu. Terima kasih atas dukungan yang tak pernah putus. Aku bersyukur pada Tuhan telah menjadikanku sebagai anak perempuanmu setiap harinya. Terima kasih banyak."

Ungkapan ini membuat Carla sempat terharu, tapi ia tetap harus tersenyum karena kemenangannya menjadi Miss Indonesia 2020 adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, selamat Carla Yules menjadi Miss Indonesia 2020!

(hel)