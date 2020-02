PASANGAN aktor dan aktris kenamaan Indonesia, Vino G. Bastian dan Marsha Timothy, memang salah satu pasangan selebriti yang jarang pamer kemesraan.

Rumah tangga keduanya adem ayem tanpa terpaan gosip, dan keduanya pun dikenal tidak terlalu sering pamer kemesraan di muka publik.

Maka dari itu, ketika keduanya pamer kemesraan di linimasa media sosial. Momen ini bisa dibilang cukup langka. Tak heran, potret kemesraannya bersama sang istri yang ia nikahi pada 20 Oktober 2012 lalu ini, sontak langsung banyak netizen yang berkomentar.

Pamer kemesraan dengan sang istri, melalui akun laman Instagram resmi pribadinya, “vinogbastian__” Vino terlihat mengunggah dua foto potret kemesraannya bersama Marsha saat berlibur di Bali, dengan menuliskan dua gambar emoji hewan panda dan gambar hati sebagai keterangan foto.

Di foto pertama, Vino dan Marsha, terlihat kompak mengenakan T-shirt putih polos model lengan pendek dan kacamata aviator warna hitam sembari memasang ekspresi senyum sumringah.

Sedangkan di foto kedua yang dijepret langsung oleh sang putri, Jizzy Pearl Bastian, tampak jelas Vino merangkul mesra bahu Marsha sambil tersenyum bahagia.

Melihat kemesraan keduanya, sontak para netizen pun langsung berkomentar. Komentar para netizen beragam, terlihat ada yang merasa cemburu, ada yang berharap bisa seharmonis dan semesra Vino dan Marsha, ada netizen yang bernostalgia, hingga ada yang mendoakan agar rumah tangga Vino-Marsha selalu langgeng.

“Cemburu!!!,” seru Nu**lliasp.

“Jadi ingat masa muda,” komentar dari **izjeni.

“Couple ter-sweet and the best couple. Semoga nular ke aku deh, amin,” harap netizen pemilik akun P**ulaanggita.

“Barakallah untuk kalian berdoa. Semoga sehat dan bahagia selalu,” doa dari D***ti.

“Masya Allah, semoga sampai Jannah, amin,” imbuh netizen dengan akun bernama ***an1515.