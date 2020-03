Personel Super Junior, Siwon Choi, kembali mengunjungi Indonesia. Kunjungannya kali ini dikabarkan untuk bertemu dengan para penggemar, sekaligus untuk keperluan promosi suatu produk.

Sesampainya di Tanah Air, Siwon langsung menggegerkan publik setelah kedapatan belanja di sebuah mini market, lalu menyapa seorang penggemar cilik. Videonya bahkan sampai viral di media sosial.

Tak berhenti di situ saja, Duta Besar Regional UNICEF itu juga meluangkan waktunya untuk menyambangi rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sebelumnya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang sempat menjalin hubungan pertemanan dengan Siwon, saat melancong ke Korea Selatan, beberapa waktu lalu.

Kala itu, mereka disambut hangat oleh Siwon saat menyambangi gedung SM Town Entertainment. Layaknya seorang teman, kali ini giliran Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang menyambut Siwon di rumahnya. Raffi Ahmad bahkan sampai menggelar karpet merah di halaman depan rumahnya loh, Okezoners!

Momen keseruan mereka pun dibagikan Raffi Ahamd melalui akun Instagram pribadinya. "Siwon main ke Andara, ke rumahku! Gila keren banget, Siwon artis Korea datang ke sini," ujar Raffi antusias.

Dalam vide yang diunggah Siwon pun tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina karena telah menerima kunjungannya dengan sangat hangat dan ramah.

"Thanks for having me, thank you so much," ujar Siwon.

Terimakasih ya My Brother @siwonchoi udah mampir ke Rumah gw dan BaseCamp RANS hehehehe 🙏⭐️👍 Gokil !!!!!!!! Tq So Much 😇 #siwonchoikerans

Rupanya netizen sangat menginginkan Siwon berlama-lama di Indonesia. Bukan hanya itu, netizen penasaran dengan aktivitas Siwon saat main ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavia di Andara, Depok, Jawa Barat.

"Lama-lama Siwon menetap di Indonesia," tulis akun indiraprdny******.

"Nagita gak ada apa foto berdua sama Siwon, Masha Allah adem lihat Aa Rafathar manja sama Mama Gigi belajar semalem minta ditemani, sekarang ketemu Om Siwon juga nemplok," tulis akun dwirahmasha****.

"Gue cuma penasaran mereka oborlin apa sih? Semoga jodohnya orang Indonesia yah," tulis akun si***108.