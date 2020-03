Pandemi virus corona atau Covid-19 memaksa pemerintah dari negara-negara di dunia untuk menerapkan aturan untuk jaga jarak secara fisik. Namun, sayangnya masih cukup banyak orang yang memilih untuk cuek terhadap anjuran berdiam diri di rumah.

Ketidakpatuhan ini tentunya akan merepotkan pemerintah dan para tenaga medis yang tengah berjibaku. Pasalnya, peluang penularan virus corona antar orang akan semakin besar terjadi.

Melihat kondisi ini, supermodel Bella Hadid nampaknya mulai gusar. Melalui akun Instagram resmi pribadinya, Bella Hadid menuliskan pesan kepada sekira 23 juta pengikutnya tentang betapa pentingnya untuk berdiam diri di rumah atau karantina mandiri. Bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri dan keluarga, tetapi juga banyak orang lain di luar sana.

Namun, Bella Hadid melakukannya dengan cara yang tak biasa. Seperti disitat Vt, Selasa (24/3/2020), Bella Hadid mengunggah foto topless sambil menutup bagian dadanya dengan burritos di depan cermin.

Dalam keterangan foto, Bella mengingatkan betapa banyak hal bermanfaat yang bisa dilakukan selama periode isolasi di rumah. Mulai dari bermain bersama hewan peliharaan, menulis puisi untuk orangtua, merajut kaus kaki, bahkan bersenang-senang membuat video TikTok bisa dijadikan alternatif kegiatan yang menyenangkan untuk mengusir kebosanan.

“Me and my burrito telling you to stay inside! not only for the sake of just yourself but also for literally the entire world and all of the people that you love. Its crazy because all we have to do is work together to slow down this virus and people are still having trouble understanding that.. don’t be selfish! meditate ! hang out with your dog/cat/fish! they are probably super excited to have your attention for 24 hours out of the day..!! learn how to knit ! tie die some socks ! write a poem to your mom ! I guess tiktok if that’s what you’re into ! find out your rising sign ! then learn about it ! and become ! a better person!,’ tulis Bella.

Selain itu, adik kandung supermodel Gigi Hadid ini juga sempat mengunggah video TikTok. Video itu menampilkan dirinya tengah memperagakan cara mencuci tangan yang benar.

"Also, don’t forget to wash your hands. As individuals, we are capable of so many things, especially working together to change the world! Let’s do our part and stay inside,” tuturnya.

(hel)