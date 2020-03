Sangat wajar untuk merasa stres dan kewalahan atas kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Namun, penutupan sementara sekolah merupakan salah satu kesempatan orangtua untuk membuat hubungan lebih baik dengan anak-anak dan remaja kita.

Simak tips parenting dari WHO selama pandemi COVID-19 yang dikutip dari akun Instagram @idai_ig :

1. One on One Time

"One on One Time" membuat anak-anak merasa dicintai, aman dan menunjukkan bahwa mereka penting.

2. Luangkan waktu khusus untuk bersama setiap anak

Luangkan waktu setidaknya 20 menit atau lebih dan jika memungkinkan dilakukan setiap hari pada jam yang sama, sehingga anak-anak atau remaja kita akan menantikannya.

3. Tanyakan kepada anak apa yang ingin mereka lakukan

Membiarkan anak untuk memilih merupakan cara yang baik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka.

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan bersama anak selama di rumah : 1. Hal yang dapat dilakukan bersama bayi atau balita : - Meniru ekspresi wajah dan suara mereka - Menyanyikan lagu, membuat musik menggunakan peralatan makan - Menyusun gelas plastik atau balok - Bercerita atau membacakan buku 2. Hal yang dapat dilakukan bersama anak usia sekolah - Membaca buku bersama - Menari mengikuti irama musik dan menyanyi bersama - Membersihkan rumah atau masak bersama - Membantunya membuat tugas sekolah 3. Hal yang dapat dilakukan bersama remaja - Membicarakan hal yang mereka sukai, seperti musik, olahraga, artis atau teman mereka - Olahraga bersama di rumah - Berdiskusi mengenai pandemi yang terjadi saat ini