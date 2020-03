Pandemi virus corona COVID-19 yang sedang dihadapi dunia global saat ini, memang mengubah banyak aspek kehidupan. Salah satunya kehidupan sosial pastinya.

Orang-orang kini untuk sementara waktu, tak bisa lagi berkumpul-kumpul di keramaian seperti biasanya. Termasuk menyelenggarakan acara pernikahan.

Gara-gara virus corona, bahkan ada pasangan suami-istri yang menikah dengan cara unik yakni menikah online melalui video streaming teleconference.

Seperti dilansir Sputniknews, Kamis (26/3/2020) ialah pasangan Muslim yang berada di kota Patna, India yang tengah viral di linimasa media sosial karena menikah dengan cara online. Keduanya menikah dengan cara video streaming teleconference, karena India sudah sendiri sudah menetapkan sistem lockdown demi mencegah lajunya penularan virus corona COVID-19.

Pasangan suami-istri tersebut menikah online, ditemani oleh para anggota keluarga di rumah. Sang penghulu membimbing sang mempelai pria mengucapkan ijab yang tertera di layar monitor komputer.

#WATCH Bihar: 'Nikah' of a couple was performed through video conferencing in Patna yesterday, amid lockdown in the state due to #COVID19. pic.twitter.com/WtQaiZCuyH— ANI (@ANI) March 24, 2020