Cinta Laura turut mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk beraktivitas di rumah (Work From Home) selama pandemi virus corona (COVID-19) berlangsung. Dia pun membagikan sejumlah tips, agar kegiatan WFH ini menjadi lebih menyenangkan.

Dalam vlog terbarunya, Cinta mengungkapkan bahwa selama mengisolasi diri, dirinya mengisi waktu dengan sejumlah aktivitas menarik. Dimulai dari menyantap sarapan pagi, olahraga, makan siang, nonton netflix, baca buku, video call bersama teman, dan beristirahat (tidur).

"Biasa pagi-pagi, setelah bangun tidur, aku breakfast (sarapan). Terus tentu saja aku olahraga," ujarnya.

Setelah itu, Cinta biasanya mengisi waktu luang dengan membaca buku. Saat ini, dia sedang keranjingan membaca novel karya Matt Haig berjudul Notes on a Nervous Planet.

Berdasarkan penuturannya, buku ini berisikan tentang kiat-kiat untuk tetap survive atau bertahan hidup di abad ke-21 yang serba modern.

"Buku ini ngajarin aku bagaimana bisa hidup di abad 21 ini. Karena dengan smartphone dan teknologi yang tambah canggih, sebetulnya against human nature. Jadi buku ini mengajari aku tetap tenang, jangan terlalu cemas, just deal with life. Aku sangat merekomendasikan buku ini," kata wanita berusia 26 tahun itu.

Aktivitas selanjutnya yang dilakukan Cinta adalah bersosialisasi dengan temannya melalui video call. Cinta mengatakan, mengisolasi diri bukan berarti harus menyendiri atau kesepian di rumah. "Kalian masih tetap bisa video call atau nelpon teman-teman," tuturnya. Nah, dalam video ini, Cinta menghubungi Michael Johnson lawan mainnya dalam film Drama Drama (2019). Setelah puas bercengkerama, dia kemudian memutuskan untuk menonton film dan serial favoritnya di platform streaming, Netflix. "Aku lagi suka banget nonton tiga serial di Netflix. Ada Elite, On My Block, dan The Protector. Sekarang lagi menamatkan season 3-nya Elite," ungkapnya. Di akhir video, Cinta sempat menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah disiplin dalam mengikuti anjuran pemerintah dan para ahli medis, dalam memutus rantai penularan virus corona (COVID-19). "Aku juga berterima kasih untuk semua yang disiplin mendengarkan advice dari ahli kesehatan dan pemerintah. Jangan lupa jaga kebersihan, cuci tangan yang benar, kalau sakit jangan lupa pakai master. Terus kalau belanja di supermarket di mana pun, jangan menimbun. Banyak orang di luar sana punya banyak kebutuhan. Belilah barang secukupnya," tandasnya.