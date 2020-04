View this post on Instagram

Ibu peri Gempi terbang mencari Mud Icing Mask nya @madame.gie buat dipake sama mama Isel selama #dirumahaja ... ahh sweet banget ibu periii maaacih yaaa... ngmg ngmg yg trakir cape terbang yaa? Jd jalan jinjit aja???? Hahahhahaha