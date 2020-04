Lama tak terdengar kabarnya, pesinetron Sharena Gunawan ternyata tengah sibuk mengurus keluarga kecilnya. Apalagi di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 ini, Sharena pun menjadi lebih ekstra hati-hati demi mencegah penularannya.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, istri dari aktor Ryan Delon itu menjelaskan secara gamblang, tindakan preventif yang telah dilakukannya demi melindungi suami dan sang buah hati tercinta.

Berdasarkan keterangan yang ditulis oleh Sharena, dia dan keluarganya juga mengikuti saran pemerintah untuk beraktivitas di rumah saja dan menerapkan konsep social distancing. Terlebih setelah ahli medis mengungkapkan bahwa gejala COVID-19 semakin ringan bahkan dalam beberapa kasus tidak bergejala sama sekali.

"Ini adalah hari ke-9 kami #selflockdownmode dan #socialdistancing. Kami melakukannya ekstra hati-hati karena makin banyak yang positif COVID-19 tanpa gejala apapun. Berarti masih buanyak yang berkeliaran diluar sana menjadi carrier virus bahkan tanpa menyadarinya," tulisnya.

Sharena tidak menampik, bahwa dirinya merasa khawatir melihat perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum juga menemukan titik terang. Maka dari itu, dia dan keluarga kecilnya sepakat untuk mengisolasi diri dengan maksud mengurangi risiko tertular maupun menularkan.

Bila memang terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, Sharena membagikan beberapa tips kepada followersnya.

"Jangan duduk sembarangan, baju jangan kena apapun. Itupun sbelum masuk mobil, cuci tangan minimal 20 detik pake sabun. Sampai rumah sterilin lagi mobilnya bagian dalam dengan disinfektan, sebelum masuk pintu depan rumah pake hand sanitizer dulu yang udah stand-by," tegas Sharena.

"Pas masuk rumah, jangan menyentuh apapun, langsung ganti baju, mandi dan keramas. Ke-lebay-an” inipun selain untuk melindungi keluarga di rumah, juga bisa membantu mereka yang harus kerja diluar dan punya resiko tinggi tertular," timpalnya.

Selain membagikan tips, Sharena juga sempat mengeluarkan uneg-unegnya. Dia mengaku gagal paham melihat banyak orang yang masih nekat liburan, arisan, dan kondangan di tengah pandemi COVID-19.

"Aku gak tega sama tenaga medis di garda terdepan yang udah ngos-ngosan banget bahkan sampai tertular, and some people just dont care, berkeliaran happy-happy kaya gak ada apa-apa," tegasnya.

Sebagai penutup, Sharena kembali mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap beraktivitas di rumah, serta mendoakan para pasien positif corona agar cepat pulih.

"Masih lama sih rencana self quarantine kita kalo ngeliat kurva COVID-19 yang makin melonjak ini. stay safe, everyone," tandasnya.

(hel)