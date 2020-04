Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, pemimpin tertinggi Inggris, Ratu Elizabeth II baru saja memberikan pidato resminya. Tidak hanya pidato yang menjadi pemberitaan, tapi juga outfit yang dikenakan.

Saat berpidato baru-baru ini, nenek buyut dari Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis tersebut terlihat mengenakan dress berwarna hijau terang.

Nah, warna hijau dari dress yang dipakai oleh Ratu Elizabeth II itu secara kebetulan sama persis dengan warna hijau untuk green screen. Ya, green screen yang biasanya digunakan dalam produksi film atau video sehingga bisa diedit dengan menggunakan efek teknologi CG (computer graphic).

Mengenakan dress berwarna hijau yang persis sama dengan warna hijau green screen tersebut, tak butuh waktu lama Ratu Elizabeth II auto menjadi meme. Meme Ratu Elizabeth II ini pun wara-wiri di linimasa media sosial Twitter.

I, for one, would like to thank the Queen for making her royal address and providing the nation with something it sorely needs right now...



The perfect Photoshop bait... pic.twitter.com/dU0CIATWs1— Peter Chiykowski respects the Queen, I promise (@rockpapercynic) April 5, 2020