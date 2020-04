Seperti kebanyakan selebriti Tanah Air, Nikita Willy juga merintis bisnis di bidang perhiasan demi menambah pundi-pundi uangnya. Nah, baru-baru ini, Nikita merilis koleksi terbarunya dengan menggelar photoshoot super kece bareng pesinetron Rangga Azof.

Dalam unggahan terbarunya, wanita yang hobi mendaki gunung ini tampil stunning dalam balutan gaun bernuansa pink. Pesona kecantikan Nikita Willy pun semakin terpampang nyata dengan polesan makeup bergaya flawless, dan lipstick berwarna nude.

Untuk tatanan rambutnya, Nikita sengaja menggerai panjang rambutnya ke belakang. Alhasil, nuansa elegan dan cantik pun terasa begitu sangat kental.

Sebagai penyempurna, Nikita juga mengenakan perhiasan bergaya minimalis dari koleksi terbarunya berupa kalung, gelang, dan tujuh cincin emas.

Tak kalah dengan Nikita, Rangga pun tampil gagah mengenakan kemeja berwarna pink, senada dengan gaun yang dipakai Nikita. Dia kemudian berpose manja seolah-olah sedang memeluk lawan mainnya dalam sinetron Cinta Buta pada 2019 lalu.

Meski hanya sekadar untuk keperluan promo, foto romantis mereka berhasil mencuri perhatian sejumlah netizen. Apalagi Nikita menuliskan sebuah caption yang membuat rasa penasaran netizen semakin membuncah.

"good morning my STAR," tulis Nikita.

Hingga berita ini dituliskan foto tersebut telah disukai lebih dari 281 kali, dan dibanjiri ribuan komentar.

"Ihhh bikin iri aja kalau ada cowok begitu ha semoga bisa dapat jodoh amin," tulis akun friska1444.

"Ini halu bukan sih.. tumben niki ngapa Azof," tulis azofers_kota_majalengka.

"Emeshhhh, keluarin dong foto semuanya," tulis akun refensaandeo.

"Nikita ditunggu project bareng Rangga Azof lagi ya, kalian ini bener-bener best chemistry, best couple on screen, pokoknya couple kesayangan," tulis akun miss.put.

"Ini baru keren couple chemistry yang menjual karena acting yang sangat mantul. Buktinya mereka berdua masuk nominasi bareng di ffb. Semoga makin sukses ya," tulis akun taylorswift_indonesia20.

