Menghadapi situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang bukan perkara mudah. Situasi ini adalah waktu sulit untuk semua orang, semua lapisan masyarakat di seluruh dunia.

Maka sudah semestinya kita saling menguatkan. Memberikan suntikan semangat satu sama lain agar bisa tetap kuat menghadapi situasi sulit seperti pandemi COVID-19 sekarang. Inilah yang baru saja dilakukan oleh pasangan Duke dan Duchess of Cambridge, Pangeran William dan Kate Middleton.

Melalui unggahan video singkat berdurasi 30 detik di akun laman Instagram resmi keduanya, @kensingtonroyal, orangtua dari Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis tersebut memperlihatkan keseruan mereka berdua chit-chat, mengobrol dengan anak sekolah, para pelajar di Casterton Primary Academy melalui sambungan video.

Kate dan William melakukan video call dengan para pelajar dan para staf di sekolah Casterton Primary Academy untuk menyampaikan pesan khusus. Calon Raja dan Ratu Inggris tersebut, seperti dikutip Foxnews, Kamis (9/4/2020) ingin mengucapkan terima kasih langsung kepada semua guru dan staf di sekolah di penjuru Inggris, termasuk Casterton Primary Academy. Karena mereka begitu berdedikasi, memilih untuk tetap masuk kerja dan membuka sekolah. Dengan begitu, murid-murid yang orangtuamya tetap harus bekerja bisa berada di tempat yang aman

“Teachers across the UK are dedicating their time to keeping schools open for the children of key workers and vulnerable children. The Duke and Duchess of Cambridge called teachers and school staff at Casterton Primary Academy to thank them for their hard work and dedication,” bunyi keterangan video.

Di kesempatan yang sama, Kate dan William tak hanya berterima kasih kepada semua guru dan staf di sekolah atas dedikasi tinggi mereka. Tapi juga tak lupa untuk mengucapkan selamat Hari Paskah kepada semua anak-anak di sekolah tersebut.

Dalam video yang diunggah Rabu 8 April 2020 kemarin, memperlihatkan keseruan Kate dan William mengobrol santai dengan anak-anak. Di awal video, terlihat keduanya tengah asyik ngobrol bersama dua anak laki-laki yang mengenakan bando telinga kelinci warna pink. Kedua bocah tersebut memamerkan pada Kate dan William hasil karya seni buatan mereka sendiri, potret dari ibu mereka masing-masing yang bekerja sebagai tenaga medis.

Setelah itu, Kate dan William juga seru mengobrol bersama dua bocah perempuan yang merupakan kakak-beradik, yang juga tak mau ketinggalan ikut memamerkan hasil karya seni yang mereka buat di sekolah.

Di akhir video, sebagai penutup William sekali lakgi mengucapkan rasa terima kasihnya yang besar kepada semua guru, relawan dan staf yang bekerja di sekolah karena telah melakukan sesuatu yang sangat mengagumkan.

“Kami berdua hanya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua, kalian telah melakukan yang terbaik. Tolong sampaikan pesan dukungan kami kepada semua staf dan relawan yang bertugas, mereka semua telah melakukan pekerjaan yang mengagumkan. Selamat Hari Raya Paskah, akan ada banyak cokelat di sana jadi jangan khawatir,” ungkap William.

(hel)