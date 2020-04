SI A itu bawa hoki kalau dijadikan istri. Masyarakat Indonesia pasti sudah jamak mendengar kalimat tersebut. Tapi, ternyata peneliti Barat menemukan korelasi karakter seseorang yang bisa menjadikan pasangannya lebih sukses dan kaya!

Duet peneliti dari Washington University, St. Louis, Amerika Serikat Brittany C. Solomon dan Joshua J. Jackson menyebutkan hasil temuannya bahwa kemungkinan seseorang yang menikahi pria atau perempuan dengan karakter tertentu sebanyak 50% bakal mudah mendapat promosi jabatan.

"Kita menyebutnya Big Five (Lima Besar) kepribadian yang membuat pasangan mereka sukses di tempat kerja," tulis Solomon dalam jurnal yang memuat penelitiannya yang berjudul "The Long Reach of One’s Spouse: Spouses’ Personality Influences Occupational Success".

Dilansir dari yourtango.com, dari perspektif ilmu psikologi, lima kepribadian tersebut telah diklasifikasi. Di antaranya: berani mencoba, berhati-hati serta bertanggung jawab, terbuka, berempati pada orang lain dan tidak gampang stres.

Kelima jenis kepribadian unggul tadi didapatkan dari 4.500 responden penelitian yang telah menikah. Di antara lima kepribadian, yang paling menonjol untuk membuat pasangan menapaki sukses, yakni sikap berhati-hati serta bertanggung jawab.

Seorang pasangan hidup dengan model kepribadian tersebut diyakini mampu mendukung upaya pengelolaan keuangan suami atau istri. Pemilik kepribadian ini bakal selalu memberikan nasihat berharga sebelum pasangannya memutuskan sesuatu lantaran mereka sudah memiliki perencanaan yang matang untuk jenjang karier dan investasi.

Dalam kehidupan pernikahan, pemilik kepribadian Big Five ini cenderung lebih merasa puas dengan yang tengah dijalani. Mereka pun menuntun pasangannya agat lebih fokus berkarier. Kepribadian positif pasangan juga berpengaruh terhadap hubungan dengan rekan kerja. Si pemilik kepribadian Big Five tidak bersikap posesif sehingga pasangannya nyaman selama bekerja dan bisa menjadi pekerja berprestasi.

(ful)