Hari Raya Paskah tengah dirayakan jutaan umat Kristiani di seluruh dunia. Kebangkitan Kristus diharapkan bisa menjadi penyemangat di tengah pandemi virus corona.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perayaan Paskah kini dilakukan di rumah saja. Tak ada ibadah di gereja, tak ada acara berkumpul di gereja. Meski begitu, suka cita tetap penuh suka cita meski di rumah saja.

Terlepas dari itu, di Twitter ramai sekali netizen mengutarakan kebahagiaan mereka dalam rayakan Paskah. Bahkan, sampai berita ini dimuat di Okezone, 'Selamat Paskah' jadi trending topik. Apa saja yang dicuitkan netizen untuk meramaikan Hari Raya Paskah?

Berikut beberapa ucapan selamat Paskah dari Netizen yang membuat hati berbahagia:

1. Ucapan Hari Raya Paskah dari KBRI Singapura

Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura menghaturkan ucapan Hari Raya Paskah 2020. Ini tentu menjadi penyemangat dan penambah suka cita perayaan hari ini.

2. Ucapan Hari Raya Paskah dari Rudiantara

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun terpantau ikut mengucapkan Hari Raya Paskah di Twitter. Dalam ucapannya, ia berharap perayaan Paskah di tengah pandemi ini memberi makna besar dalam kehidupan umat Kristiani.

"Teman-teman yang merayakan Paskah, Selamat Paskah. Semoga Paskah yang dirayakan dalam suasana keprihatinan karena pandemi ini, memberi makna yang istimewa bagi teman-teman semua," ungkapnya.

3. Paskah 2020 diingat sepanjang hidup

Easter this year will be the most memorable Easter in my life.

Selamat Paskah😇 pic.twitter.com/MNpuyl5PJJ — Yuli 🌼 (@yulianadumin) April 11, 2020

Dikatakan akun @yulianadumin, Hari Raya Paskah tahun ini akan menjadi momen bersejarah sepanjang hidupnya. "Easter this year will be the most memorable Easter in my life. Selamat Paskah," katanya. Ia juga menyisipkan foto altar tempatnya berdoa.

4. Tetap bersyukur rasakan suka cita Paskah di tengah pandemi corona

Selamat Paskah 2020.

Walau ditengah segala keterbatasan, namun bersyukur masih dapat merayakan Sukacita Paskah.

Semoga buah2 kebangkitan Kristus selalu hidup dalam diri kita agar kita pun layak menjadi Murid Kristus yang sejati lewat karya dan pelayanan.

Tuhan memberkati... 🙏🏻😇 pic.twitter.com/XOblMF9S7J — Sandro Purba (@SandroPurba40) April 12, 2020

Hari Raya Paskah kali ini dirayakan di tengah pandemi virus corna. Oleh karena itu, seluruh peribadatan diminta dilakukan di rumah saja. Keterbatasan ini tak membuat @SandroPurba40 kehilangan suka cita Paskah.

"Selamat Paskah 2020. Walau di tengah segala keterbatasan, namun bersyukur masih dapat merayakan suka cita Paskah. Semoga buah kebangkitan Kristus selalu hidup dalam diri kita agar kita pun layak menjadi Murid Kristus yang sejati lewat karya dan pelayanan. Tuhan memberkati," tulisnya.