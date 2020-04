View this post on Instagram

• • • Semoga KEBANGKITAN Nya .. memberi pesan pada kita untuk BANGKIT.. dari KETERPURUKAN ..🙏 • • Kita harus PERCAYA walau tidak melihat..bahwa Sengsara nya untuk kita .. dan DIA BANGKIT juga untuk kita ..🙏BERSAMA mari kita BANGKIT dan songsong INDONESIA BARU yg lebih baik ...🙏💕.. • • #inspirasianneavantie #renungananneavantie #saatteduhanneavantie #anneavantieheart #anneavantiefoundation #anneavantieproductionhouse #anneavantiemanagament #anneavantiemall #anneavantiequotes #selamatharipaskah #instagood #instalike #godisgood #instakatolik #paskah #easter #passover #happyeaster🐰 #happypassover🍷 #passover2020 #paskah2020 #covid_19 #stayhealthy #staysafe