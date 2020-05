Di masa pandemi Corona Covid-19 ini, pakar kesehatan dan juga pemerintah telah sepakat untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi seluruh masyarakat.

Kita pun sudah selama beberapa minggu ini mempraktikkan konsep bekerja di rumah (work from home), belajar di rumah, maupun beribadah di rumah. Dampak positif dari kegiatan ini salah satunya, kita bisa punya banyak waktu bersama keluarga.

Namun faktanya, sebagian di antara kita ternyata hanya mampu menikmati pada pekan pertama saja, selanjutnya terasa seperti di penjara.

Itulah gambaran fitrah manusia sebagai makhluk sosial memang butuh dipenuhi. Artinya, manusia juga membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi.

Filsuf Aristoteles pun mengungkap teori Zoon Politicon yang menunjukkan pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lain dengan menghasilkan bentuk kelompok masyarakat.

Kondisi alami manusia inilah yang terlihat ketika pandemi virus Corona menyebar di Indonesia. Jiwa-jiwa sosialita merintih dan curhat di media sosial tentang kegalauan saat melakoni kerja di rumah, menemani anak belajar di rumah sampai sholat dan misa di rumah.

Kematangan emosi dan kesabaran memang tengah diuji di tengah wabah virus Corona. Terutama bagi orang dewasa yang tengah menghadapi badai ekonomi, mungkin ini saatnya belajar menata hati demi menjaga kesehatan mental.

Okezone ikut peduli dengan kondisi serba sulit ini dengan menghadirkan bincang-bincang live streaming via Instagram @okezone.com bertajuk Okezone Stories. Ayo, usir stres, galau, cemas dan jadi lebih bahagia saat di rumah saja! Simak tips usir stres dan bagaimana cara menikmati hidup saat di rumah saja bersama keluarga lewat acara ngobrol bareng, curhat gratis ke psikolog Ratih Ibrahim dari @personalgrowthid, yang bakal berbagi sejumlah solusi.

Beberapa hal yang bakal dibahas antara lain bagaimana cara komunikasi yang tepat dengan anggota keluarga ketika virus Corona berdampak ke kehidupan Okezoners.

Dengan bantuan psikolog, tentunya ada tips dan trik untuk mengontrol emosi yang akan meledak ketika menemui berbagai problem di rumah dan pekerjaan.

Stres atau cemas saat masa-masa berada di rumah saja tentu dialami semua orang. Bagaimana Okezoners bisa mengatasi stress ini secara sendirian? Psikolog Ratih Ibrahim mau membagi cara mudah untuk mengontrolnya.

Buat kaum milenial yang selalu ingin eksis, pastilah di rumah saja menjadi kegiatan membosankan. Lagi-lagi Okezone Stories punya cara khusus menggantikan hobi nongkrongmu dengan lebih asyik.

Buat para “Mamah Muda”, Ratih Ibrahim juga akan berbagi tips parenting yang seru dan fun selama menemani anak-anak belajar di rumah.

Bagi Okezoners yang masih tinggal di “Pondok Mertua Indah”, nggak lupa harus mengatur emosi agar mencegah terlibat konflik dengan mertua. Jangan lupa, catat acara Okezone Stories IG Live di @okezone.com bersama psikolog Ratih Ibraham, M.M. Psi., CEO dan Co-Founder @Personalgrowthid pada Selasa, 14 April 2020 pukul 15.00 WIB. See you, there, Okezoners!

(ful)