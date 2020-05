PESONA cantik para wanita yang menjadi keluarga Kerajaan Inggris pasti selalu disorot publik. Lalu apa sih rahasianya menjaga kulit cantik ala wanita yang tinggal di keluarga Kerajaan Inggris?

Termasuk juga dengan wanita-wanita terkemuka di The Firm. Tak terkecuali Duchess of Cambridge, Ratu dan Countess of Wessex yang terkenal dengan kulit mereka yang luar biasa dan bercahaya.

Dr Anna Hemming, pendiri Thames Skin Clinic, dan dokter estetika di Cranley Clinic Harley Street, adalah seorang dokter umum di Istana Buckingham antara tahun 2008 dan 2014. Dia telah berbagi pengetahuannya tentang rahasia kecantikan para bangsawan dunia.

"Ini bukan kebetulan jika keluarga kerajaan memiliki kulit yang bercahaya. Mereka mengerti betapa pentingnya bagi kulit mereka untuk mencerminkan kesehatan mereka," katanya, dikutip Okezone dari Hellomagazine.

Anna mengungkapkan, gaya hidup sehat dan seimbang memainkan peran utama dalam menjaga kulit tanpa cacat. Dirangkum Okezone, Senin (13/4/2020) berikut ulasannya.

Tidak ada yang merokok





Diakui Anna, wanita yang hidup menjadi anggota keluarga kerajaan tak ada satupun yang merokok. "Tidak ada wanita bangsawan terkemuka yang merokok," tambahnya.

Anna menjelaskan, merokok memiliki dampak negatif pada kulit. Wanita perokok bikin cepat mengalami penuaan dini, meningkatkan garis-garis halus dan keriput.

Minum banyak air putih Selain itu, anggota keluarga kerjaan Inggris juga rajin minum banyak air putih. Menariknya, mereka juga membatasi asupan kafein sehari-hari loh. "Kulit membutuhkan air agar tetap terhidrasi. Tubuh kita seharusnya mendapat manfaat dari 8 gelas air sehari. Bukan teh, kopi atau kaleng minuman yang akan membuat kulit dehidrasi," tuturnya. Terlebih minum banyak air putih diharuskan saat berolahraga. Kebiasaan ini memungkinkan tubuh untuk menggantikan cairan dan menjaga sel-sel di seluruh tubuh terhidrasi. "Para bangsawan kita tetap terhidrasi dan memastikan sel-sel kulit mereka tetap sehat," katanya lagi. Rajin olahraga Di sisi lain, keluarga kerajaan juga sangat rajin olahraga. Mereka memiliki hobi mulai dari tenis hingga menunggang kuda. Olahraga ini, menurut Anna, juga membantu menjaga warna kulit mereka yang sempurna. "Dengan berolahraga secara teratur, tetapi tidak berlebihan, tubuh kita bekerja lebih baik dan berfungsi lebih baik. Jika kita dapat berolahraga di udara segar, ini bahkan lebih baik karena kita mengisi paru-paru kita dengan udara yang lebih bersih," kata Anna. Menjaga pola tidur Pola tidur yang baik sama pentingnya. Tidur sangat penting untuk kesehatan kulit. Ketika tidur sel-sel dalam tubuh Anda bangun, itu adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki kerusakan dan mengisi ulang, serta untuk pemeliharaan terjadi. "Tidur yang cukup membantu kulit Anda pulih dan mengembalikan vitalitas," sambungnya. Rajin konsultasi dengan ahli kecantikan Tentu saja, gaya hidup seimbang yang sehat hanyalah bagian dari menjaga kulit yang sehat. Para wanita terkemuka kerajaan selalu didampingi konsultan kulit ahli, dokter kulit atau dokter kecantikan yang memahami kebutuhan mereka akan kulit bercahaya. Mereka juga akan memiliki akses ke perawatan luar biasa untuk meningkatkan kesehatan kulit di rumah atau di klinik. Anna menawarkan perawatan perawatan kulit, memungkinkan kita juga terlihat tanpa cacat seperti bangsawan. "Kami mengambil pendekatan yang seimbang, membawa pasien dalam perjalanan untuk meminimalkan proses penuaan dengan cara yang tampak alami," katanya. Menjaga gizi seimbang Perawatan ini termasuk suplemen gizi, minuman vitamin, facial yang dibuat khusus, dan fototerapi LED untuk membawa kulit ke tingkat berikutnya. Ada juga injeksi dan perawatan pengencangan kulit yang disebut Profhilo, yang meningkatkan kulit.