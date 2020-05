PUTRI Diana menjadi sosok yang begitu melegenda, diidolakan dan dicintai banyak orang di berbagai pelosok dunia. Apapun yang menyangkut tentang koleksi mendiang Putri Diana, masih begitu menarik perhatian publik.

Baru-baru ini, salah satu koleksi dari mendiang Putri Diana yakni satu surat langka, yang ditulis tangan langsung oleh ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry tersebut. Surat langka dari Putri Diana yang dilelang ini adalah surat yang ditulis tangan langsung oleh Diana 31 tahun lalu, tepatnya pada 31 Juni 1989 silam.

Surat tulisan tangan yang dibuat mendiang Putri Diana sebagai ungkapan rasa terima kasihnya kepada Sergeant Plumb of Scotland Yard's Special Escort Group. Kala itu dia membantu Putri Diana untuk menampilkan display kendaraan motor di gelaran pesta ulang tahun Pangeran William yang ke-7.

Di dalam suratnya, Putri Diana mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas kebaikan hati Sergeant Plumb of Scotland Yard's Special Escort Group. Karenanya semua anak kecil, serta ibu mereka yang hadir di pesta ulang tahun Pangeran Wiliam, bergembira di pesta tersebut.

“Dear Sgt Plumb, It was so very kind of you and your team to have come here today on William’s birthday. I cannot begin to tell you what pleasure the display gave to all those little people and their mothers! I know how particularly busy you all are at the moment, so it meant even more to us that you and the motorbike boys were able to take part in the birthday celebrations! This comes with our warmest possible thanks. Yours sincerely Diana, William, Harry,” bunyi surat yang ditulis dan lengkap ditandatangani Putri Diana.

Seperti dikutip Harpersbazaar, Rabu (15/4/2020) pelelangan surat tulisan tangan mendiang Putri Diana ini sendiri digelar oleh The William George Auction House. Sejauh ini harga lelang sudah menembus angka 7500 Poundsterling, atau kurang lebih Rp147juta!

Pelelangan surat tulisan tangan mendiang Princess of Wales sebetulnya bukan kali pertama. Sebelumnya, pada Desember 2019 lalu satu surat tulisan tangan Diana berisi surat curahan hatinya sebagai ibu dari Pangeran William dan Pangeran Harry, ditulis pada 5 Desember 1990 dan ditujukkan untuk Ivy Woodward, salah seorang teman Putri Diana.

Surat tersebut dilelang Lawrences Auctioneers of Bletchingley, kala itu harga lelangnya diestimasikan seharga hampir USD4000 atau sekira Rp56 juta.