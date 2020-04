Beberapa artis punya kebiasaan, menyambut bulan suci Ramadhan dengan membagikan potret keluarga. Mereka akan tampil dengan busana kompak dan sarat akan pakaian Muslim, seperti yang dilakukan keluarga Tasya Kamila.

Keluarga kecil ini pun terpantau membagikan ucapan salam hangat menyambut Ramadhan 2020 di Instagram. Bersama suami, Randi Bachtiar, dan anak laki-laki, Arrasya Wardhana Bachtiar, Tasya Kamila membagikan momen kebersamaan yang hangat sekali.

So, seperti apa ucapan menyambut Ramadhan 2020 versi keluarga Tasya Kamila?

"Marhaban Yaa Ramadhan from our family to yours. Selamat menunaikan ibadah puasa!! Bulan puasa tahun ini pasti akan terasa berbeda dengan adanya social distancing. Pengen banget bisa solat tarawih di masjid, solat Ied berjamaah, dan segera berkumpul dengan saudara dan sahabat-sahabat Huhu. Ya, pokoknya semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah SWT dan semoga silaturahmi terus bisa kita jaga walau kita lagi #dirumahaja," tulis Tasya di keterangan foto.

Nah, kalau kita membahas tampilan keluarga kecil ini, mereka sepertinya tak ada hari tampa keromantisan dan kekompakan. Lihat saja di foto ucapan Ramadhan ini.

Tasya, Randi, dan anak mereka mengenakan pakaian dengan tone warna sama yaitu brown-gold. Tasya tampil sangat cantik dengan abaya nude dengan detil di seluruh bagian busana. Ruffle di bagian lengan memberi kesan cantik dan manis. Untuk memaksimalkan tampilan, ia mengenakan kain transparan yang dikenakan di bagian kepalanya. Senyum manisnya terpancar.

Sementara itu, Randi sambil menggendong baby kecilnya tampak sangat menarik mengenakan pakaian Muslim bergaya Pakistan. Atasannya berwarna nude dengan detil di area kerah dan kancing. Celana dia memilih menggunakan slim fit chino warna senada.

Anak mereka nggak usah ditanya seberapa menggemaskannya. Ya, bayi mungil itu mengenakan pakaian Muslim juga berwarna nude dengan bagian celananya ada aksen karetnya. Kekinian, ya. Ekspresinya menggemaskan sekali. Setuju?

Unggahan ini sudah disukai lebih dari 241 ribu kali di Instagram.

(hel)