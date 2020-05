Situasi pandemi COVID-19 membuat kegiatan belajar secara formal di sekolah diberhentikan sementara, dan digantikan dengan belajar online di rumah.

Jika awalnya para orangtua hanya tinggal menitipkan anak untuk belajar di kelas, ke sekolah secara langsung. Kini orang tua sendiri yang harus menjadi guru dan mendampingi anak-anaknya belajar online, di saat PSBB di tengah pandemi saat ini.

Kondisi ini tampaknya tidak mudah bagi sebagian ibu muda alias mama muda. Apalagi jika sang ibu masih harus membagi waktu dan konsentrasinya terhadap pekerjaan di kantor yang dilakukan di rumah. Salah satu contohnya ada testimoni dari Danti, yang memiliki putri bersekolah TK kelas B.

Mengurus kegiatan belajar online sang putri, tapi di saat bersamaan juga harus menyelesaikan pekerjaan kantornya di rumah. Danti mengaku kondisi ini membuat dirinya pusing tujuh keliling.

“Pusing banget mamanya, terutama bagi tugas antara dampingin anak sambil WFH. Anak TK tugasnya variatif nih sekarang, hafalan lah, tugas menonton lah, baca Iqra juga, sampai ada juga tugas menonton tayangan edukasi,” ujar Danti, saat dihubungi Okezone, baru-baru ini.

Danti menambahkan, dalam mendampingi sang putri belajar online dan menyelesaikan tugas sekolah, ia terkadang merasa kewalahan karena ia masih juga harus mengerjakan deadline tugas kantor.

“Kalau lagi hectic kerjaan kantor tugas anak kena dampak, mau enggak mau seringnya tugas yang paling susah dikumpulinnya ke bu guru itu setelah Maghrib. Mending disuruh kerja deh mamanya daripada jadi guru,” selorohnya.

Senada dengan Danti, begitu juga testimoni yang didapat Okezone dari Tria, mama muda tiga putra dengan putra sulung sudah bersekolah TK kelas B ini tak menampik pelajaran anak TK sekarang rumit dan terkadang ia sebagai orangtua kurang bisa memahami.

Apalagi sekarang, tutor pribadi yang biasa ia datangkan ke rumah juga sudah off untuk sementara. Alhasil ia harus berjibaku membantu sang putra belajar online di rumah.

“Kadang ada beberapa mata pelajaran yang kita orang tua tuh enggak bisa langsung paham soalnya. Dikasih sama guru mata pelajarannya, bukan oleh wali kelas jadi mau complain kayak susah. Contohnya mata pelajaran Bahasa Mandarin, gurunya tahu beres saja dengan penjelasan yang sedikit,” curhat Tria.

Begitu juga yang dirasakan oleh Pipit, mama dari dua orang anak yang masing-masing duduk di kelas 2 dan 6 sekolah dasar. Mendampingi anak sekolah dan belajar online, Pipit mengungkapkan ia paling merasa repot untuk sang anak sulungnya yang kelas 6.

“Enggak susah sih, ribet saja. Apalagi si sulung ini kan sudah kelas 6, besok mau try out. Setelah ujian try out ada ujian sekolah. Biasanya dari pagi sampai siang saya damping belajar, setelah itu baru urusin kerjaan. Pusing sih, apalagi kalau pekerjaan kantor juga lagi banyak,” aku Pipit.

Sementara itu, testimoni berbeda diberikan oleh Indi yang bermukim di Jerman, mama muda dengan dua orang anak ini mengungkapkan sistem pendidikan sang putra sulung tidak terlalu berdampak akibat pandemi ini. Indi menuturkan, setelah cukup lama belajar di rumah, tugas dari sekolah pun baru diberikan belum lama ini. “Sekolah anak masih oldschool, jadi basically pandemi ini enggak segitu ngaruhnya. Tapi akhirnya 2 minggu lalu dikasih tugas, didrop di kotak pos tiap rumah sama gurunya, pas selesai tugas dalam amplop itu dikirim lagi ke kotak pos sekolah,” ujar Indi. Meski mengaku tidak terlalu dipusingkan soal belajar online sang anak, namun Indi menegaskan dengan sekolah online di situasi pandemi ini, membuat dirinya sebagai orangtua murid semakin menaruh rasa hormat tinggi kepada para guru. “Jelas jadi semakin hormat sama para guru ya, karena mengurus banyak murid di saat bersamaan itu enggak gampang,” tutupnya singkat.