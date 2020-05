CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, tengah berbahagia. Ia dan kekasih, Grimes, baru saja menyambut anak pertama mereka.

Kabar ini ia bagikan di Twitternya. Di unggahan itu pun Elon Musk membagikan potret gemas bayinya yang ia beri stiker lucu di area mata. Tidak hanya itu, Elon mengatakan kondisi bayi dan ibunya sehat.

"Ibu dan bayi dalam kondisi sehat," tulisnya di Twitter yang dibagikan pada Selasa (5/5/2020). Unggahan ini disukai lebih dari 54 ribu netizen.

Selain bahagia menyambut bayi laki-laki, netizen pun ramai membahas nama anak tersebut. Ya, Elon menamai anaknya dengan nama yang cukup aneh, X Æ A-12 Musk.

Membaca nama tersebut saja rasanya sulit, apalagi mengejanya. Hal ini yang dirasakan netizen di Twitter. Bahkan, X Æ A-12 sendiri pun menjadi trending topik dengan jumlah pembahasan 795 ribu kali.

Lantas, apa sebetulnya makna nama tersebut dan bagaimana cara mengejanya?

Menurut penuturan Grimes di Twitter, X Æ A-12 merupakan penggalan kata bermakna. Jadi, 'X' merujuk pada variabel yang tak diketahui. Lalu 'Æ'ialah ejaan peri veri Grimes untuk AI (cinta) atau artificial intelligence.

Sementara itu, A-12 merujuk pada makna pesawat pengintai (SR-71) yang dibuat untuk CIA. "Tanpa senjata, tanpa sistem pertahanan, hanya kecepatan. Hebat dalam pertempuran, tapi nggak merusak," terang Grimes.

Di unggahan tersebut, Grimes pun menyatakan bahwa 'A' di depan '12' pun merujuk pada Archangel yang merupakan lagu favorit Grimes dari musisi EDM asal Inggris, Burial.

Untuk pelafalannya, netizen pun berdebat.

1. Sebuah rumus baru

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

Ya, netizen ini tampaknya bingung sendiri dan apa yang dia baca hanya sebuah rumus yang tak bisa dibaca juga seperti apa bunyinya.

2. Sasha Archangel

Since you want to be goofy and I can’t pronounce the baby’s name, I’m calling it Azealia pic.twitter.com/AivNIBTM3C — metamucil papi 🐀 (@kaypeaux) May 6, 2020

Netizen ini pun coba menjawab rumus nama anak Elon Musk ini dengan nama 'Sasha Archangel'. Setuju?

3. X Ash Archangel Musk

People are saying Æ Is pronounced Ash and A-12 means Archangel so it’s X Ash Archangel musk I think — Jahquzi (@Jahquzi) May 6, 2020

Ada juga netizen yang mencoba jelaskan kalau nama anak laki-laki ini adalah X Ash Archangel Musk.