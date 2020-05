SAAT berpuasa, ada pergeseran di pola makan dan minum, dan membuat tubuh kita kekurangan cairan. Menurut Institute of Medicine's Food and Nutrition Board perempuan butuh 2,7 liter air per hari dan pria membutuhkan 3,7 liter air putih per hari.

Akibat dari tubuh kekurangan cairan tentu saja membuat kita cepat lelah. Tapi, kerugian lainnya adalah membuat kulit kita menjadi kering.

Oleh karena itu, cobalah untuk mendapatkan cukup cairan saat sahur dan berbuka, dengan memenuhi konsumsi air mineral selama satu hari. Selain mengonsumsi air yang cukup, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi juga diperlukan.

Dilansir dari Health, pastikan untuk selalu mengonsumsi makanan yang bergizi saat sahur dan berbuka puasa. Hindari merebus atau mengukus sayuran terlalu lama karena malah bisa mengurangi kandungan kadar air di dalamnya.

Setelah dari dalam sudah dibenahi, maka lengkapi dengan melakukan perawatan kulit dari luar untuk mengatasi masalah kulit kering saat puasa ini. Caranya dengan pemakaian pelembap dan krim wajah.

Pastikan Anda tidak pernah melewatkan pemakaian pelembap dan krim wajah, oleskan pelembap non-berminyak dengan kandungan yang ringan seusai mandi dan sebelum menerapkan sunscreen dan tetap gunakan pelembap di malam hari.

Terakhir, untuk mengatasi kulit kering saat puasa bisa dengan rutin melakukan eksfoliasi. Mengapa? Karena eksfoliasi secara rutin dapat membantu menghilangkan sel-sel kulit mati dan membuat kulit tampak lebih lembut.

Tidak perlu yang rumit, lakukan saja eksfoliasi sederhana di rumah dengan bahan-bahan rumahan misalnya oatmeal, madu, lemon, yogurt, hinggan mentimun.

Lakukan dengan intensitas tiga kali dalam satu pekan untuk menghilangkan sel-sel kulit mati dan meningkatkan sirkulasi darah.

(mrt)