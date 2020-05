Tanggal 10 Mei diperingati sebagai Hari Ibu Sedunia. Di momen itu, biasanya para anak akan menunjukan cinta kasihnya pada sang ibu lebih istimewa dibandingkan hari biasa.

Seperti yang dilakukan artis Raline Shah. Dalam unggahan di Akun Instagram pribadinya, Raline Shah turut merayakan Hari Ibu Sedunia kemarin.

Dalam unggahannya, Raline menuliskan betapa bangganya dia sekarang karena dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Di unggahan fotonya, Raline membagikan potret lawas dirinya saat masih kecil. Gemas sekali.

"Happy International Mother’s day Mommy 🌹You were so young when you had me. How fascinating that we have seen and helped each other grow. How our relationship has changed all these years up and down, all around. A fun and sometimes scary rollercoaster🙃 I thank God everyday that the ride is with someone cute, kind and super fun! Happy Mothers day to all Mothers out there, keep growing and learning there’s no end to being a better parent but also know that you are enough at this present moment.❤️," katanya.

Unggahan Raline Shah tersebut telah mendapat 49.490 like dari pengguna Instagram. Selain itu, banyak netizen yang justru memuji penampilan Raline Shah waktu kecil.

@karambia2345 : Cantik sedari dulu 💖💖💖

@hadi.miftakhul8 : Imut bgt yh.. 😘😍

@gevalishia : YaAllah kak raline sudah cantik Dan lucu sedari kecil😍😍😍

(hel)