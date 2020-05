Bila di Indonesia dirayakan tanggal 22 Desember, Hari Ibu Sedunia atau International Mother’s Day diperingati 10 Mei setiap tahunnya.

Meski begitu, Hari Ibu Sedunia juga dirayakan oleh selebriti Tanah Air. Salah satunya aktris dan penyanyi, Cinta Laura.

Selain dikenal sebagai aktris multilatenta, Cinta Laura juga dikenal sebagai sosok selebriti yang sangat dekat dengan kedua orangtuanya. Sebagai anak tunggal, Cinta memang sangat dekat dengan kedua orangtuanya, terutama Ibunda, Herdiana Khiels. Tak hanya ibu, Herdiana juga berperan sebagai manajer Cinta Laura.

Dekat dengan Ibunda, Cinta pun menggunakan momen perayaan Hari Ibu Sedunia untuk mengungkapkan rasa cintanya. melalui akun Instagram resminya, @claurakhiels, perempuan kelahiran 17 Agustus tersebut mengunggah potret kebersamaan dirinya bersama sang ibunda.

Cinta dan mami Herdiana tampil kompak mengenakan pashmina bermotif warna kombinasi hitam putih yang dikenakan sebagai kerudung.

Dalam keterangan foto, Cinta mengungkapkan dia bersyukur bisa menghabiskan waktu bersama kedua orangtuanya di tengah situasi carut-marut karena pandemi corona. Cinta dan kedua orangtuanya menjalani karantina mandiri selama pandemi corona.

“Happy Mother’s Day! Despite the chaos in the world, I feel grateful for being able to spend this time with my parents, which otherwise would not have been possible,” tulis Cinta.

Di momen Hari Ibu Sedunia, Cinta juga mengingatkan kepada followersnya di Instagram untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah diberi sekaligus mengungkapkan rasa cinta kita sebagai anak terhadap ibu. Agar ibu tercinta mengetahui betapa spesialnya sosok mereka di mata anak-anaknya.

“Remember to always count your blessings and let your mom know how special she is!” pungkas Cinta.

