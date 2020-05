Potret 3 Selebriti Rayakan Hari Ibu Sedunia, Penuh Haru!

Hari Ibu Sedunia 2020 jatuh pada 10 Mei. Di momen itu, biasanya para anak akan menunjukan cinta kasihnya pada sang ibu lebih istimewa dibandingkan hari biasa. Begitu juga yang dilakukan tiga selebriti Indonesia ini.

Ya, Raisa, Acha Sinaga, dan Vicky Shu membagikan momen Hari Ibu Sedunia di Instagram dengan mengunggah foto kebersamaan mereka bersama sang ibu atau momen mereka menjadi seorang ibu.

Unggahan mereka pun banyak disukai netizen di Instagram dan apa yang mereka sampaikan pun bisa menjadi inspirasi bagi banyak ibu-ibu muda ataupun anak-anak yang masih memiliki ibu. So, seperti apa perayaan Hari Ibu tiga seleb ini?

1. Raisa





(Foto : @raisa6690/Instagram)

Ibu dari Zalina Raine Wyllie ini membagikan potret kebersamaannya dengan si kecil. Momen ini diabadikan di belakang panggung sebelum Raisa perform.

"Happy being a stay at home mom but also miss being an onstage mom," tulis Raisa yang sedang rindu manggung.

2. Acha Sinaga





(Foto : @achasinaga/Instagram)

Sama seperti Raisa, Acha juga membagikan potret dirinya menjadi seorang ibu. Foto ini diabadikan sesaat setelah sang bayi dilahirkan ke dunia. Acha bersyukur sekali bisa menjadi seorang ibu seperti sekarang.

"Happy International Mother’s Day! untuk setiap Mama yang melahirkan sebuah kehidupan ke dunia ini, setiap Mama yang mengorbankan banyak hal demi memberikan yg terbaik untuk anaknya, setiap Mama yg selalu siap siaga menjadi pahlawan bagi anaknya, kalian hebat 🤱🏻💕 #peluksatusatu," katanya.

3. Vicky Shu

Bagi Vicky Shu, ini bukan Hari Ibu Sedunia, tetapi Hari Mamake internasional. Perempuan Cilacap ini membagikan momen kebersamaan dengan sang ibu dan ia pun kini menjadi ibu yang luar biasa untuk anaknya. "Selamat hari mamake internasional @faiza_aljufri . Love you❤❤," ungkap Vicky untuk sang ibu.