Kabar bahagia datang datang dari pasangan selebriti Syamsir Alam dan Bunga Jelitha. Setelah menikah pada akhir Maret lalu, Bunga ternyata kini tengah hamil anak pertama.

Bunga Jelitha membagikan kabar tersebut melalui unggahan terbarunya di Instagram. Dalam foto itu, Bunga melemparkan senyum kebahagiaan, sementara sang suami tercinta mengecup keningnya dengan mesra.

Syamsir Alam juga terlihat memegang foto hasil USG dan test pack, sebagai bukti bahwa istrinya memang tengah hamil muda.

Perasaan bahagia diutarakan Bunga pada keterangan foto yang ditulisnya. Disebutkan bahwa usia kehamilannya saat ini masih terbilang muda.

"Usianya memang masih beberapa minggu. Namun, kami ingin berbagi kebahagiaan kepada dunia. Bismillah #BungaMenyatuDenganAlam," tulisnya.

Tak mau kalah dengan sang istri, Syamsir Alam pun turut mengungkapkan perasaan bahagia melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dia tampaknya sudah lama ingin menimang momongan, dan akhirnya impian tersebut menjadi kenyataan.

"I dreamed you and you came true," tulis Syamsir Alam.

Kabar bahagia ini sontak mencuri perhatian sejumlah netizen Indonesia. Mereka berbondong-bondong mengucapkan selamat kepada Syamsir dan Bunga, sekaligus mendoakan kesehatan sang jabang bayi.

"Alhamdulillah.. selamat ya Lam dan Bunga," tulis akun helenbareno.

"Alhamdulillah semoga lancar sampai lahir nanti... Tokcer juga bray," tulis akun istanabintang12.

"Selamat ade.. shot on target langsung gol. Sehat untuk istri dan calon bayi," tulis ricardosalampessy.

"Uda alam dan kak bunga selamat," tulis akun joellatuheru.