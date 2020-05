Lama tak terdengar kabarnya, pesinetron cantik Bunga Zainal ternyata sedang asyik menjadi ibu rumah tangga. Ya, sejak dipersunting oleh Sukhdev Singh pada 2014 silam, Bunga seolah mengikhlaskan karirnya demi fokus mengurus rumah tangga dan bisnisnya.

Namun setelah 8 tahun 'off' dari dunia sinetron, belum lama ini Bunga kembali dipercaya untuk memainkan tokoh utama dalam sinetron 'Sayap Ibunda' besutan MNC Pictures.

Sinetron bertemakan keluarga ini memang sangat pas diperankan Bunga. Apalagi di kehidupan nyata, Bunga dikenal sebagai sosok ibu yang sangat lembut dan penuh perhatian.

Hal tersebut bisa dilihat dari unggahan terbarunya di Instagram. Bunga membagikan potret kedekatannya dengan sang buah hati yang sukses mencuri perhatian netizen Indonesia.

Di foto itu, dia tampang menggendong manja anak keduanya bernama Karan Pradi Singh. Selidik punya selidik, ternyata ada secuil kisah menarik di balik potret menggemaskan ini. Si kecil rupanya sedang ngambek karena merasa kurang perhatian.

"Si cimit mami yg manja banget, lagi rada ngambek karena mami nya sibuk banget urusin abang yg lagi sakit. belum paham banget si ade, kalo maminya kurang waktu sm dia, langsung ade bilang “sometimes mami doesn’t care about me “ wkwkwkwk polos banget ini anak. I Love you so much ade," tulis Bunga pada keterangan foto.

Momen kebersamaan tersebut rupanya berhasil mencuri perhatian sejumlah netizen. Mereka merasa terpukau melihat kelembutan hati Bunga Zainal saat memomong sang buah hati tercinta. "Anaknya cakep mamanya juga cantik pake banget," tulis akun lalapunya7. "Makin cantik aja kak bunga. Makin tambah usia makin cantik," tulis akun inge_apriw. "Haha anak emang suka gitu kak Bunga Zainal, anak aku juga suka comment polos klo kita sibuk, padahal bukan ga sayang tapi emang pas ada kesibukan aja," tulis akun spirulina_hits_ori.