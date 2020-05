KUNCI dari menggunakan makeup yang baik adalah dengan menggunakannya dengan tepat tanpa berlebihan. Selain itu, menggunakan makeup juga harus berurutan.

Salah satu hal yang mungkin dilupakan oleh orang adalah menggunakan alas bedak alias foundation jika ingin memakai bedak. Jika Anda mengoleskan alas bedak dengan cara dan warna yang tepat, maka wajah Anda akan sangat mudah dilukis.

Make up Artist professional, M Dedy, mengatakan bahwa pemilihan dasar make up harus diperhatikan sebelum berias. Pasalnya, salah-salah malah bisa merusak make up Anda.

"Pemilihan make up base dilihat dulu, warna foundation lebih tua untuk menutup jerawat, habis itu baru warna foundation lebih terang. Ditepuk tepuk saja. Setingkat lebih putih dari warna kulit. Sehabis itu pakai bedak tabur untuk memperhalus tekstur wajah," paparnya.

Menambahkan, Aryani Wati yang juga profesional Make up Artist memberikan tip mengoleskan foundation dengan cara benar. Tapi setelah menggunakan foundation, jangan langsung ditaruh di smile line.

"Usahkan jangan bicara. Kalau pakai foundation di bawah mata, dirapikan dulu, diusap, baru dikasih bedak tabur atau compact powder. Ditepuk-tepuk jangan diusap. Foundation terlihat jangan terlalu tebal, kelihatan natural," saran Aryani.

Nah, bagi Anda yang masih bingung memilih foundation yang tepat untuk jenis kulit, atau bagaimana cara menggunakannya, berikut tip dan trik. Liquid foundation Foundation cair bertekstur ringan, namun mampu menyamarkan noda/flek secara lembut dan merata. Nyaman digunakan sehari-hari. Creamy foundation Memiliki daya tutup dan daya tahan yang sangat baik. Sempurna untuk menutup kulit bermasalah (berfungsi seperti concealer) maupun tata rias khusus yang memerlukan daya tahan tinggi seperti make up pengantin atau panggung. Termasuk sebagai makeup korektif. Tip mengoleskan foundation Liquid - Gunakan ujung jari secara merata pada wajah. - Pilih warna satu tingkat lebih cerah dari warna kulit wajah. Creamy - Gunakan spon berujung runcing (segitiga) untuk mengoleskan. - Pilih warna yang setingkat lebih cerah dari warna kulit. Warna yang cenderung merah bisa digunakan untuk kesan segar pada tulang pipi. Warna gelap bisa digunakan sebagai shading, yaitu menciptakan bayangan pada pipi.