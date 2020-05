BAGI kebanyakan perempuan, perawatan kulit adalah salah satu bagian terpenting dari gaya hidup. Banyak perempuan rela menghabiskan begitu banyak uang untuk krim mahal, suplemen kulit dan perawatan salon, hanya untuk memastikan bahwa kulit tetap terlindungi dengan baik dari entitas yang berbahaya.

Tetapi kondisi pandemu virus corona saat ini sangat tidak memungkinkan untuk melakukan perawatan di luar rumah. Namun, tak perlu khawatir untuk memastikan kulit tidak terganggu dan tetap sehat dan bercahaya.

Kamu bisa melakukan perawatan kulit rumahan dan Do It Yourself (DIY) yang mudah di rumah.

Salah satunya adalah susu bubuk, yang merupakan salah satu bahan penting yang mudah tersedia di rumah. Dilansir dari laman Timesofindia, tahukah Anda jika susu bubuk dapat melakukan keajaiban dan mampu mengatasi banyak masalah kulit dan iritasi. Nah, berikut adalah beberapa masker wajah yang bisa Anda buat dari susu bubuk untuk membuat kulit Anda cantik dan berseri alami.

Susu bubuk, tepung dan jus jeruk





Seperti yang kita semua tahu, pengelupasan kulit adalah bagian penting dari rutinitas perawatan kulit. Kombinasi ketiga bahan ini bertindak sebagai exfoliator alami untuk kulit kamu dan mengembalikan kehalusan dan kesegaran pada kulitmu. Kamu membutuhkan satu sendok teh setiap bahan, yaitu bubuk susu, tepung dan jus jeruk. Aduk rata sampai menjadi pasta. Setelah itu, kamu hanya perlu mengoleskannya pada daerah wajah dan leher. Biarkan kering. Setelah 15 menit, cucilah dengan air dingin dan rasakan perbedaannya secara instan.

Susu bubuk, yogurt, dan lemon

Campuran susu bubuk, yogurt dan lemon, membantu menghilangkan bintik-bintik gelap dan pigmentasi pada kulit dan mengembalikan kembali cahaya alami dan kesegaran kulit. Campur dua sendok teh yogurt, satu sendok teh bubuk susu dan setengah sendok teh jus lemon, aduk sampai menjadi pasta. Setelah mencampur semuanya dengan baik dan membentuk pasta, oleskan pada kulit Anda dan biarkan selama 20 menit. Lalu bilas dengan air. Susu bubuk dan multani mitti (lumpur tanah)

Kulit berminyak menyerap banyak debu dan partikel berbahaya, yang membuatnya lebih rentan dan rawan jerawat. Ini menghilangkan semua kilau dari kulitcdan membuatmu terlihat kusam secara merata. Dengan bantuan susu bubuk dan multani mitti, kamu dapat membuat masker yang akan membebaskan dari kulit berminyak. Hasilnya dijamin cerah alami. Yang perlu kamu lakukan adalah campur keduanya dan tambahkan air untuk menghilangkan minyak berlebih dari wajah. Biarkan selama beberapa menit dan kemudian cuci bersih. Cobalah metode ini selama beberapa hari dan Anda akan melihat perbedaan nyata pada kulit.