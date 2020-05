SELAMA melakukan karantina mandiri di rumah, mungkin Anda menghabiskan waktu di rumah, bereksperimen menerapkan tips kecantikan Do It Yourself (DIY). Dari spa rambut hingga menggunakan scrub.

Namun, tahukah Anda jika ada beberapa bahan alami yang ternyata berbahaya jika langsung digunakan pada wajah. Dilansir dari laman Times of India, berikut adalah bahan alamai apa saja yang dapat berbahaya bjika digunakan langsung pada kulit.

Lemon





Lemon bersifat asam dan benar-benar dapat membakar kulit Anda. Nah, jadi sangat tidak disarankan untuk menggunakan lemon secara langsung yang dtempelkan langsung ke waja. Cara yang benar adalah dengan memeras air lemon, kemudian olesi ke wajah dalam jumlah sedikit. Jika Anda memiliki kulit sensitif, lakukan tes pada kulit sebelum menerapkannya pada wajah, ya.

Pasta gigi

Banyak wanita yang menggunakan pasta gigi pada jerawat dengan tujuan jerawat cepat kempes. Meskipun dapat mengecilkan ukuran jerawat, ternyata penggunaan pasta gigi pada wajah dapat mengiritasi kulit Anda dan menyebabkan ruam. Soda kue

Sama seperti jus lemon, soda kue tidak boleh digunakan langsung pada kulit. Alasannya karena soda kue dapat mengiritasi kulit Anda, terutama jenis kulit sensitif. Soda kue bersifat basa dan dapat menyebabkan banyak efek samping pada kulit. Cuka

Baik itu cuka putih atau cuka sari apel, menggunakannya secara langsung pada kulit dapat menyebabkan kerusakan. tak hanya itu saja, jika tidka dicampur dengan bahan alami lainnya, cuka juga dapat mengiritasi dan bahkan membakar kulit Anda yang dapat menyebabkan pigmentasi. Garam dan gula

Butiran kecil gula dan garam memiliki tepi yang tajam, yang dapat menyebabkan lecet kulit. Jika Anda memiliki kulit sensitif, sebaiknya hindari menggunakan bahan-bahan ini secara langsung ya.