RALINE Shah beberapa waktu belakangan sedang bernostalgia bareng keluarga, dengan mengunggah foto kenangan masa kecil di media sosial. Sepertinya Raline Shah juga merindukan momen lawas dengan ayah dan ibunya.

Penampilan Raline Shah pun tak luput dari perhatian publik, setelah dirinya menggunggah foto masa kecil. Raline Shah begitu menggemaskan dan tak menyangka penampilan wajahnya bisa secantik sekarang.

Diunggah lewat Instagram pribadinya @ralineshah, berikut adalah transformasi penampilan Raline Shah yang bikin Okezoners semakin kagum. Hayo, penasaran enggak?

Gemas banget rambutnya dikuncir dua

Saat merayakan Hari Ibu Internasional 2020, Raline Shah menggunggah foto masa kecilnya yang sungguh menggemaskan. Raline Shah pose bareng sang mama tercinta dan saudara kandungnya. Raline Shah nampak lucu dengan pose wajah polos dan rambutnya dikuncir dua, dihiasi pita. Netizen pun dibuat gagal fokus dengan masa kecil Raline Shah yang lucu ini!

Saat rayakan Lebaran





Pada momen Idul Fitri, Raline Shah mengingat kembali masa kecilnya saat berlebaran dengan keluarga. Senyum ceria Raline Shah saat kecil bikin terpana. Ia nampak berpose di antara kakek dan neneknya, mengenakan busana motif bunga-bunga. Lihat deh, dari masa kecil saja sudah modis ya, penampilannya.

Gemas bersama sang adik





Raline Shah mengungkapkan kisi hatinya saat rindu masa kecil bersama adik-adiknya. Ia mengaku dapat belajar mencintai dan dicintai tanpa syarat dari kedua adiknya.

Menjadi anak sulung, Raline Shah selalu merasa ada tekanan untuk menjadi contoh yang baik. Tapi sebenarnya menjadi kakak yang baik itu, setelah ia pahami adalah selalu berkomunikasi tentang proses masing-masing seadanya, termasuk kegagalan dan kekurangan yang ada.

"Dari kecil aku selalu berdoa dan berusaha untuk melindungi kedua adikku. Tapi karena itu aku juga menjadi kakak yang lumayan mendominasi dan galak," katanya.

"Seiring dengan umur sekarang jauh lebih santai dan jadinya aku yang dilindungi dan belajar dari mereka berdua. Aku beruntung sekali keduanya mempunyai integritas yang tinggi dan selalu menasehati saya dengan pas. Pas karena merekalah yang kenal aku luar dalam, baik dan buruk. To be truly seen and understood is a blessing," bebernya.