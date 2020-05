SAMA seperti selebriti lainnya, Chelsea Islan juga menjajal keseruan virtual photoshoot. Aura cantiknya sungguh terpancar dengan menunjukkan berbagai ekspresi wajah.

Virtual photoshoot ala Chelsea Islan juga sangat simpel dan tak butuh banyak property sebagai hiasan. Chelsea Islan tampil memikat cuma dengan modal pamer ekspresi wajah.

Dilansir Okezone dari laman Instagram @chelseaislan, artis 24 tahun ini tampil manis saat virtual photoshoot dengan menonjolkan kecantikan wajahnya. Ekspresinya ada yang senyum, melirik, melamin, dan sebagainya.

Dengan tampilan makeup bare face, pesona Chelsea Islan sungguh memikat. Dia juga menonjolkan makeup dengan memulas eyeshadow terang, bulu mata, juga lipstik peach yang menggoda.

Untuk menyempurnakan gayanya, pemain Merry Riana ini mengurai rambutnya dengan model bergelombang. Dirinya juga mengenakan mini loop ring warna kuning terang. Lewat keterangan fotonya, Chelsea Islan bertanya kepada netizen.

"Are we all living in a parallel universe?," kata dia.

Melihat pesona Chelsea Islan banyak orang mengaguminya. "Cantiknya enggak ada celah ❤️❤️❤️❤️," ungkap @nada****zir.

"Duh mantan lama enggak berjumpa ❤️," tambah @occy***ky_.

"Of course we are. cos you are my universe✨," kata @****ensiustrg.