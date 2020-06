View this post on Instagram

“Ngger, aku senang kalau bisa didatangi...” Itu adalah ucapan Memo dalam mimpi saya, di waktu Subuh tanggal 1 Juni 2020, tepat satu tahun berpulangnya beliau kehadirat Allah SWT. Saya langsung terbangun dan mengirimkan Al Fatihah untuk Almarhumah. Memenuhi pesan yang saya dapatkan melalui mimpi itu, saya mengajak Annisa dan Almira untuk berziarah di TMP Kalibata. Kangen rasanya. Tidak terasa sudah 1 tahun Memo berpulang ke hadirat Allah SWT. Rasanya baru kemarin. Memo adalah sosok ibu yang sangat sayang, peduli dan perhatian pada suami, anak-cucunya, keluarga, sahabat dan masyarakat. We love you Memo, we will forever miss you. Al Fatihah. 🙏🏼