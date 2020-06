Nama Dahyun TWICE mendadak menjadi perbincangan di media sosial. Hal ini lantaran Dahyun mengejutkan penggemar dengan membacakan ramalan cuaca di acara berita JTBC.

Selain di acara tersebut, penampilan Dahyun memang sudah sering mencuri perhatian penggemarnya. Salah satunya karena Dahyun sering gonta-ganti warna rambut yang sering dijadikan para idol K-Pop untuk promo album baru mereka. Sebagai informasi, TWICE baru-baru ini merilis mini album ke-9 mereka, salah satu judul lagunya sama dengan judul albumnya "More & More".

Lalu, bagaimana penampilan Dahyun TWICE dengan beberapa perubahan warna rambut? Menyitat Koreaboo, Selasa (2/6/2020), ini dia ulasan singkatnya.

1. Coklat dan pink





Sebelum debut bersama TWICE, saat masih berkompetisi di ajang SIXTEEN, Dahyun sudah tampil modis dengan mewarnai rambutnya. Mengombinasikan warna asli coklat gelap rambutnya dengan beberapa helai warna pink terang di bagian depan.

2. Ginger oranye





Tak lagi mewarnai rambutnya dengan gaya ombre, Dahyun TWICE tampil total dengan warna rambut terang, ginger orange yang segar.

3. Pirang Era lagu ‘Signal’ jadi momen pertama Dahyun tampil dengan warna rambut pirang platinum full. Warna rambut pirang terang ini membuat tampilan warna kulitnya yang putih pucat semakin terlihat putih. 4. Hitam dan ekstension

Untuk pertama kalinya, di era comeback “What is Love?” Dahyun mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Bergaya dengan rambut hitam, Daehyun juga memasang rambut sambung palsu (ekstension hair). Rambutnya mendadak panjang hingga dada. 5. Biru jeans

Untuk gaya rambut terbarunya, comeback dengan lagu “Fancy”, Dahyun memilih warna rambut yang sangat tidak biasa. Dahyun terlihat keren dan trendi dengan warna rambut denim blue alias biru jeans.