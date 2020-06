Keluarga Anang Hermansyah memang selalu menjaga keharmonisan. Bahkan, walaupun Ashanty bukanlah ibu kandung Aurel, hal itu tak menghalangi mereka untuk menjalin hubungan kedekatan yang hangat antara ibu dan anak.

Keakraban mereka seringkali dibagikan melalui postingan-postingan mereka di Instagram. Kali ini, dikutip dari akun Instagram @aurelie.hermansyah, berikut potret kedekatan mereka.

Ashanty Rangkul Aurel dari Ketinggian

Sambil bersandar di tembok yang berada di ketinggian, Aurel terlihat dirangkul oleh sang ibu Ashanty. Aurel terlihat mengenakan jumpsuit berwarna jeans yang dipadukan dengan sepatu boot hitam.

Sementara itu, Ashanty terlihat mengenakan jaket parka hijau yang dipadukan dengan sling bag bernuansa cokelat-krem. Ibu gaul yang terkenal fashionable ini terlihat kece ketika mengenakan kacamata berlensa kuning dan juga sepatu boot hitam.

Berbusana Hitam Serasi di Depan Menara Eiffel

Liburan di Paris, gaya mommy dan anak ceweknya ini kompak banget lho Okezoners. Lihat saja penampilan Aurel yang mengenakan leather jaket hitam lengkap dengan inner dan roknya yang berwana senada. Aurel juga mengenakan kacamata fashion yang dipadukan dengan high heels hitam bermotif duri-duri.

Sedangkan mommy terlihat mengenakan blouse hitam yang dipadukan dengan hot pants berwarna senada. Ia juga memadukan busana tersebut dengan boots high heels hitam bertali. Enggak mau kalah dari si anak, Ashanty juga mengenakan kacamata fashion lho.

Pose Saling Membelakangi dengan Dress Kulit Ular





"Please stay in my life" begitu tulisnya di Instagram. Aurel meminta agar Ashanty tetap selalu berada di dalam hidupnya. Ia pun mengabadikan caption tersebut dengan unggahan foto sewaktu bersama ibu tirinya.

Sembari mengenakan dress bermotif layaknya kulit ular, Aurel dan Ashanty berpose saling membelakangi. Makeup yang mereka gunakan pun terlihat serasi dengan sentuhan lipstick berwarna fushcia di bibir keduanya.