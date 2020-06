Nama aktris cantik Korea, Son Ye Jin kembali jadi pembicaraan hangat di berbagai media. Pasalnya, aktris 38 tahun ini terpilih sebagai wanita tercantik di dunia dalam daftar 100 Most Beautiful Women in the World 2020 yang diumumkan Starmometer pada 6 Juni lalu.

Son Ye Jin berhasil mengalahkan nama-nama tenar lainnya, mulai dari Lisa dan Jennie BLACKPINK hingga aktris cantik Song Hye Kyo.

Di usia 38 tahun Son Ye Jin memang jadi salah satu bukti nyata apa itu ‘glass skin’ ala Korea. Sudah hampir berusia 40 tahun, aktris pemeran Yoon Seri di drama Crash Landing On You ini tetap cantik dan awet muda, terlihat seperti gadis berusia 20-an.

Jadi penasaran seperti apa sih perawatan kulit wajah Son Ye Jin, agar tetap terlihat cantik dan awet muda? Menyitat Preview, Rabu (10/6/2020) yuk intip lima rahasia cantik dan awet muda Son Ye Jin!

1. Masker timun





Perawatan kecantikan klasik ini Son Ye Jin sontek dari sang ibu. Salah satu sahabat karib Yoona SNSD ini menggunakan masker timun yang alami untuk mengurangi lingkaran hitam di area mata dan menghaluskan kulit wajahnya.

2. Cukup dua step

Perawatan kecantikan Korea terkenal dengan 10 step skincare. Tapi hal ini tak berlaku untuk Son Ye Jin. Alih-alih mengenakan produk skincare berlapis-lapis, ia lebih memilih tahapan yang simpel dengan cukup menggunakan satu sampai dua step skincare.

3. Fokus di cleansing Selarut apapun aktivitasnya, begitu sampai di rumah Son Ye Jin membiasakan diri untuk selalu mencuci wajahnya sampai benar-benar bersih dari sisa pulasan makeup, debu dan kotoran. Apalagi mengingat dia memiliki tipe kulit wajah berminyak, jadi Son Ye Jin memang ekstra fokus di bagian cleansing. 4. Wajib sheet mask Sheet mask adalah beauty item wajib bagi perempuan Korea, tak terkecuali Son Ye Jin. Penggemar berat sheet mask, perempuan yang hobi pilates ini diketahui hampir setiap hari menggunakan sheet mask, terutama saat sebelum syuting untuk memastikan kulit wajahnya dalam kondisi terbaik. Sheet mask yang melembapkan juga jadi barang wajib yang dibawa saat ia traveling. 5. Minum air Memastikan dirinya tidak dehidrasi jadi tips kecantikan paling penting bagi Son Ye Jin. Agar tak dehidrasi, Son Ye Jin berusaha setiap hari selalu minum air mineral dua sampai tiga liter ditambah rutin mengonsumsi banyak buah-buahan.