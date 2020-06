PRILLY Latuconsina merupakan salah satu artis multitalenta yang terbilang sukses di usia muda. Karena selain bergelut di dunia entertainment, Prilly Latuconsina juga diketahui membuka usaha restoran.

Selain pintar mengelola bisnisnya, Prilly juga dikenal sebagai artis imut dan cantik. Terlebih, baru-baru ini dia mengunggah foto imut di Instagram dengan rambut kece badainya. Foto ini pun mendapat tuaian dari netizen.

"Nyalon dimana ini bu cakep amat (love)," tulis akun mp*tr*p*p*t*3

Prilly nampaknya sedang merasa bahagia ketika membagikan momen tersebut. Hal ini pun diungkapkannya melalui postingan tersebut.

"Just feelin good today. I hope you too," tulis Prilly.

Tulisan itu bermakna bahwa ia sedang merasa bahagia, ia juga berharap semua yang melihat postingan tersebut memiliki perasaan yang sama. Netizen lain pun juga membanjiri kolom komentar Prilly dengan ungkapan kekaguman. Simak saja beberapa komentar netizen berikut ini. "Rambut nya badai banget ahh cantikk 😍😍 kayaknya model2 kak Prilly ini quarantine nya ga ngebosenin 😁," ujar @p*rll*b*l*v* "Bgsss rambutnyaaa πŸ’•πŸ’•πŸ’•," tulis @l*l*_g*naw*n "Cantik banget ka Prilll😍😍😍," timpal @a*y*r*i*l "MasyaAllah πŸ˜‡πŸ˜‡πŸ˜‡πŸ˜‡ sehat selalu buat kamu cantik," tutur @sy*r*hm*e*1.