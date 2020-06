Akun Instagram @tccadler jadi pusat perhatian pengguna media sosial sekarang. Akun tersebut mengumumkan nama-nama selebriti yang masuk dalam daftar wajah tercantik di seluruh dunia.

Nominasi itu diberi julukan 'The 100 Most Beautiful Faces 2020' dan terlihat 4 selebriti Indonesia yang masuk dalam daftar TC Candler ini. Mereka adalah Raisa, Cinta Luara, Citra Kirana, dan Chelsea Islan.

Empat selebriti tanah air itu harus melawan nama-nama besar yang ada di dunia, sebut saja Jihyo, Ariana Grande, Rihanna, hingga model internasional Cara Delevingne.

So, seperti apa tampilan 4 selebriti Indonesia ini dalam poster nominasi 'The 100 Most Beautiful Faces 2020' versi TC Candler? Berikut ulasannya khusus untuk Okezoners:

1. Raisa

Penyanyi bersuara merdu ini tampil dengan gaya anggun minimalist. Ia mengenakan dress shimmering metalic dengan tampilan wajah flawless dewy. Rambut cokelatnya terurai rapi dengan tatapan mata langsung ke arah kamera.

2. Cinta Laura





Tidak heran jika aktris cantik bertubuh atletis ini masuk ke dalam nominasi. Lihat saja foto ini, Cinta begitu terlihat manis dengan gaya rambut dikuncir dua layaknya perempuan 'country'. Ia mengenakan atasan kuning dengan aksen sabrina dan puffy hand di kedua sisinya. Senyumnya manis banget!

3. Citra Kirana Pesinetron yang tengah berbadan dua ini jadi salah satu selebriti berhijab yang masuk dalam nominasi ini. Ia melawan Halima Aden, model internasional yang mengenakan hijab. Ciki tampil dengan sangat manis mengenakan hijab krem polos. Senyum merekah yang ia lempar ke kemara tentu meluluhkan siapapun yang melihatnya, bukan begitu? 4. Chelsea Islan Pemain film yang satu ini pun masuk ke dalam nominasi 'The 100 Most Beautiful Faces 2020' TC Candler. Di foto ini, Chelsea tampil begitu misterius dengan tone wajah yang dibuat dramatis pada bagian mata. Tatapan seperti ini membuat fotonya begitu hidup dan kecantikan Chelsea tetap terpancar di sana.