PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat banyak kaum hawa tak bisa mengunjungi salon langganan. Terlebih untuk mereka yang memiliki masalah rambut, tentu hal ini menjadi sangat menyebalkan.

Namun, selalu ada solusi dari setiap masalah. Buat Anda yang memiliki rambut mudah patah, susah diatur, atau yang lainnya, Anda bisa membuat masker rambut do it yourself (DIY) sendiri di rumah dari bahan dasar kuning telur.

Dengan demikian, Anda tak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk ke salon. Atau tak perlu membuang waktu di perjalanan karena Anda bisa melakukan ini di rumah. Melansir Times of India, Jumat (12/6/2020), berikut ini beberapa jenis masker rambut dari kuning telur yang bisa Anda praktikan sendiri.

Normal egg mask





Baca Juga: PSBB, Ini 10 Tips Pedicure Senyaman di Salon

Telur kaya akan beragam vitamin, sedangkan kuning telur berfungsi sebagai pelembab yang baik untuk rambut. Dengan bantuan masker, rambut Anda akan terasa lebih segar dan bercahaya.

Untuk membuat masker ini, Anda perlu mengambil dua hingga tiga butir telur. Untuk menghilangkan baunya, Anda bisa menambahkan beberapa tetes jus lemon. Kocok sampai bersih dan oleskan pada rambut Anda. Diamkan selama kurang lebih 20 menit, lalu bilas dengan air dingin.

Egg and mayonnaise mask Masker ini membutuhkan persiapan yang simpel. Yang Anda butuhkan hanyalah telur dan satu sendok makan mayones. Campurkan keduanya hingga rata dan setelah menjadi masker, Anda bisa mengaplikasikannya secara menyeluruh pada akar rambut. Biarkan selama satu jam dan kemudian bilas dengan sampo. Egg and coconut oil hair-mask Telur dan minyak kelapa bisa menjadi kombinasi yang bagus untuk rambut. Mereka tidak hanya membantu menyuburkan rambut tetapi juga membuatnya kuat dan bebas dari kerusakan. Untuk menyiapkan masker, ambil kuning telur dan tambahkan minyak kelapa juga madu ke dalamnya. Campur semua bahan menjadi satu dan oleskan pada rambut. Pijat dengan baik ke kulit kepala dan cuci dengan air normal. Egg, banana and honey mask Untuk membuat masker ini, Anda perlu mengambil telur, mengambil satu sendok makan susu, 5 sendok makan minyak zaitun dan satu pisang tumbuk. Campur keempat bahan dengan baik sampai membentuk pasta dan oleskan pada kulit kepala rambut Anda. Biarkan beberapa saat dan bilas dengan air. Egg and olive oil mask Untuk menyiapkan telur dan masker minyak zaitun, Anda perlu mengambil telur dan haluskan dengan satu sendok makan minyak zaitun. Oleskan secara menyeluruh pada rambut Anda dan seluruh kulit kepala Anda dan biarkan selama 15-20 menit. Lalu bilas dengan air dingin.