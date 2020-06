View this post on Instagram

Punya anak perempuan kalau sudah besar bisa jadi temen buat ibunya. Iya.. bener juga. Manda ini udah nikah dan punya 2 anak.. tapi dia tetep bisa jadi kakak buat semua adik2nya. Bisa jadi temen diskusi saya kalau lagi riweh sama urusan2 domestik. Kadang rasanya ga percaya deh.. anak yg dulu masih kudandanin, ngerayain ulang taun ke 17, ditangisin karena berangkat sekolah ke luar indonesia.. eeh kok sekarang udah jadi mama buat 2 anaknya. Walaupun masih suka nyebelin tapi ku suka kehilangan juga klu manda n krucils nya lagi ga ada. Semoga kamu bisa jadi istri dan ibu yg baik yaa.. semoga ayah dan ibu sudah memberikan contoh terbaik buat keluarga kecil kamu. Selalu berjuang buat kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Ibu love you always (meski sering ngomel n galak.. tapi kalau ga ngomel n galak nanti dikiranya ibu ga sehat.. hahahaha) 😻😻😻😸❀️❀️😸😻😻😻 #ceritaku #momndaughter #daughter