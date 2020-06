KUKU, salah satu bagian tubuh yang sering kali diabaikan. Lalu saat kamu melakukan manicure dianggap menjadi sebuah kemewahan.

Bagi yang memiliki kuku rapuh dan mengelupas manicure itu bukan hal yang mewah loh. Tetapi menjadi kebutuhan untuk perawatan yang tepat bagi kukumu. Beruntungnya, kamu tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kuku yang bagus. Itulah sebabnya, merendam kuku adalah langkah penting dalam melakukan manicure.

Berikut ramuan resep Do It Yourself (DIY) yang pas untuk kamu yang ingin manicure di rumah saja. Simak yuk ulasannya, dilansir Okezone dari Boldsky.

Gunakan lemon dan soda kue

Sifat asam dari lemon membuat anti-jamur yang bagus, artinya kuku Anda akan tetap bersih dan indah. Ramuan ini juga kaya akan vitamin C, yang menambahkan kilau bagi kuku, sekaligus meningkatkan produksi kolagen agar kukumu kuat dan panjang.

Sementara soda kue adalah zat anti-bakteri yang juga akan meningkatkan kesehatan kukumu. Makanya rendam kukumu dengan ramuan ini, selain menguatkan kuku, juga bikin kukumu berkilau.

Ada beberapa hal yang Anda butuhkan

¼ gelas jus lemon

¼ gelas air hangat

2 sdt soda kue

Metode Penggunaan:

Langkah pertama: mempersiapkan rendaman

Untuk menyiapkan rendaman, ambil jus lemon dalam mangkuk besar. Tambahkan air hangat dan soda kue ke dalamnya dan campur semuanya.

Langkah kedua: Merendam kuku

Celupkan tangan Anda ke dalam rendaman yang disiapkan di atas. Biarkan tangan Anda berendam selama 15-20 menit sebelum menariknya keluar.

Langkah ketiga: Eksfoliasi kecil

Untuk menjadikan ramuan ini bekerja lebih efektif, gunakan sikat gigi dan sikat kuku selama 5 menit. Gunakan air hangat untuk membilas kukumu agar tampilannya lebih kinclong.

(dwk)

