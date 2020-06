Lama tak terdengar kabarnya, artis cantik Asmirandah tiba-tiba menggegerkan publik setelah mengumumkan kehamilan anak pertamanya bersama Jonas Rivanno. Kabar bahagia itu dia bagikan melalui sebuah unggahan di Instagram.

Di foto ini, Asmirandah tampil super cantik dalam balutan gaun beraksen floral dengan warna merah marun yang pekat. Dia dan Jonas kemudian tampak berpose mesra sembari memegang bagian perutnya yang telah membesar.

"Thank God for this special gift. My Baby, papa & mama love you so much," tulis Asmirandah.

Terlepas dari kabar kehamilnnya, banyak netizen yang gagal fokus melihat foto maternity Asmirandah yang sangat cantik dan totalitas. Pantauan Okezone, wanita kelahiran Jakarta 5 Oktober 1989 sebetulnya cukup sering melakukan photo shoot bersama sang suami tercinta.

Baca Juga : Pesona Kecantikan Ranty Maria, Lawan Main Verrel Bramasta di Sinetron Putri untuk Pangeran

Konsep yang mereka usung pun sangat menarik dan terbilang berbeda. Jadi penasarankan? Berikut Okezone rangkumkan 3 photo shoot Asmirandah dan Jonas Rivanno yang bikin netizen pangling, Selasa (16/6/2020).

Bergaya klasik





Akhir tahun lalu, Asmirandah dan Jonas membagikan potret kompak mereka saat melakukan photo shoot bergaya klasik. Di foto ini, keduanya tampil mengenakan busana bergaya western yang sangat kental. Asmirandah terlihat cantik dalam balutan gaun berbulu dan headpiece berwarna senada, sementara Jonas tampil gagah mengenakan satu set jas berwarna hitam, coat, dan topi pet.

Gadis Jepang dan samurai

Foto selanjutnya diabadikan saat Asmirandah dan Jonas tengah berlibur di Kota Kembang Bandung. Di foto ini, keduanya terlihat kompak berfoto mengenakan busana tradisional Jepang. Asmirandah tampil cantik dalam balutan kimono beraksen floral, sementara Jonas tampil gahar bergaya samurai. Duh gemas banget! Midnight princess

Terakhir ada potret cantik Asmirandah mengenakan gaun malam. Sementara sang suami tercinta, tampil semi formal dalam balutan kemeja putih dan celana kain panjang. Mereka kemudian terlihat berpose di atas sebuah jendela dengan beragam ornamen dan latar belakang bulan purnama yang cantik. Meski terlihat berbeda dengan foto-foto sebelumnya, konsep foto yang satu ini tetap berhasil mencuri perhatian netizen.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya