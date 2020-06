SETIAP perempuan tentu mendambakan kuku cantik. Karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak bisa membuatmu pergi ke salon, maka kamu harus menerapkan Do It Yourself (DIY).

Ada beberapa ramuan alami yang dapat dibuat sendiri untuk membuat kuku cantik. Contohnya adalah minyak kelapa, minyak atsiri dan madu.

Dilansir Okezone dari Boldsky, minyak kelapa sangat bagus untuk menambahkan kelembapan pada kuku dan nutrisi agar meningkatkan kekuatannya. Mencampurkannya dengan madu, minyak jojoba dan minyak lavender tidak hanya memberi perawatan anti-jamur tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah untuk meremajakan kuku yang rusak dan terkelupas.

Ada beberapa hal yang kamu butuhkan ½ cangkir minyak kelapa ⅓ gelas jojoba atau minyak almond 1 sdm madu 4-5 tetes minyak esensial lavender Mangkuk besar Metode penggunaan Langkah pertama: Mempersiapkan rendaman Caranya adalah dalam mangkuk, ambil minyak kelapa meleleh. Tambahkan minyak jojoba ke dalamnya dan aduk rata. Sekarang tambahkan satu sendok makan madu ke dalamnya dan tetes minyak esensial lavender. Campur semuanya dengan baik dan siap digunakan. Langkah kedua: Merendamkan tangan Rendamkan tangan ke dalam rendaman DIY yang disiapkan pada langkah di atas selama 15-20 menit. Setelah selesai, bilas tangan Anda dan keringkan dengan lembut menggunakan handuk lembut. Selamat mencoba!

