INGIN punya kuku cantik dan cerah? Coba saja rendam pakai ramuan alami dari Do It Yourself (DIY).

Anda dapat memanfaatkan gula pasir, lemon dan minyak kelapa untuk mendapatkan hasil kuku cantik. Tentunya setiap perempuan sangat mendambakan ini.

Jus lemon yang dicampur dengan gula dapat menghilangkan kekasaran dari tangan dan kuku Anda. Minyak kelapa membantu meningkatkan kelembapan pada kuku dan dengan penggunaan terartur dapat membantuk menghidupkan kembali kuku yang mengelupas dan rapuh.

Ada beberapa hal yang Anda butuhkan

1 lemon diiris menjadi setengah

2 sendok makan gula pasir

Minyak kelapa, sesuai kebutuhan

Baskom berisi air hangat

Metode penggunaan Langkah pertama: Peras setengah lemon dalam baskom yang berisi air hangat. Aduk rata dan rendam tangan Anda dalam campuran selama 5-10 menit. Angkat tangan Anda dan bersihkan menggunakan handuk. Langkah kedua: Scrub Berikutnya adalah makanan untuk tangan Anda. Letakkan gula pasir di dalam wadah. Peras sisa lemon di dalamnya dan aduk rata. Sekarang ambil untuk menggosok tangan dan kuku Anda selama sekira 5 menit. Setelah selesai, gunakan air hangat untuk membilas tangan Anda. Langkah ketiga: Melembapkan Sekarang langkah yang paling penting, melembapkan tangan dan kuku Anda. Ambil sedikit minyak kelapa dan pijat ke tangan Anda sampai benar-benar terserap. Pastikan untuk mengoleskan minyak pada kutikula juga.

