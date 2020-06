MALAS ke mal untuk membeli mainan anak? Coba metode Do It Yourself untuk membuat mainan si kecil yuk!

Nah, salah satu mainan anak yang hits zaman sekarang adalah balok magnet. Bahkan di toko mainan harga jualnya mencapai ratusan ribuh.

Dilansir Okezone dari Youclevermonkey, mainan ini bisa membantu menjaga perkembangan otak si kecil loh. Anda semakin penasaran kan dengan metode DIY-nya. Simak yuk langkah-langkahnya berikut ini.

Bahan dan alat:

- Balok-balok kecil sebanyak Anda dan kecil butuhkan

- Cat air

- Kertas roti

- Kertas magnet berperekat

- Kuas cat

- Gunting

Blok Magnet

Cara membuat:

1. Persiapkan balok-balok kecil dan cat air yang sudah Anda siapkan.

2. Ambil balok-balok kecil tersebut dan catlah sesuai dengan warna yang si Kecil inginkan.

3. Taruh balok-balok kecil yang sudah dicat ke kertas roti dan tunggulah hingga kering.

4. Selama menunggu balok tersebut kering, buatlah kertas magnet berperekat menjadi kotak-kotak kecil.

5. Ketika balok sudah kering, tempelkan kertas magnet tersebut di salah satu bagian balok.

6. Si Kecil sudah bisa memainkan balok magnet tersebut. Balok magnet ini juga bisa membuat anak mengembangkan imajinasinya.

(dwk)

