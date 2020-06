PARA penggemar grup band Noah dan penikmat lagu-lagu Tanah Air kembali dimanjakan dengan lagu “Kala Cinta Menggoda”. Kala Cinta Menggoda merupakan salah satu lagu hits ditahun 90-an yang masih diminati para penikmat musik hingga sampai saat ini.

Lagu tersebut pertama kali dirilis pada tahun 1997 oleh musisi legendaris, Chrisye. Lagu yang dikemas dengan irama ceria ditambah dengan langgam bahasa Jawa ini sukses menjadi salah satu lagu hit yang meraih banyak penghargaan.

Meskipun dirilis ditengah masa pandemi, Noah dengan sukses mengeksekusi pembuatan video klip yang dirilis 19 Juni lalu.

“Kalau sebelumnya lagu ini dikemas lebih ceria, kali ini kita buat lagunya lebih mellow," terang Ariel Noah.

Ada hal yang menarik dari lagu baru Noah ini. Siapa lagi kalau bukan modelnyam, seorang perempuan cantik bernama Widika Sidmore.

Perempuan kelahiran 13 April 1992 itu sudah malang melintang di dunia permodelan. Widika Sidmore dikenal dunia saat ia bergabung dengan agensi permodelan di New York, Ford Model. Widika juga telah memulai debutnya sebagai artis dalam film Pertaruhan.

Perempuan keturunan Jawa-Amerika ini juga aktif membagikan momen-momen lewat akun instagram pribadinya @wdkds. Penasaran kan?

Cantik di balik masker





Widika membagikan momen saat ia tengah menggunakan masker, perempuan yang satu ini memang sangat peduli dengan kesehatan ya, Okezoners.

Main bareng anjing kesayangan





Sambil memegang papan dengan tulisan “I’m grateful for the love in my life”, yang artinya aku bersyukur untuk cinta di dalam kehidupanku. Widika tampil bersama anjing kesayangannya.

Liburan cantik

Widika juga kerap membagiakan momen saat ia tengah berada di luar negeri, salah satunya di Paris, Prancis. Berbalut jeans dan mantel corak kotak-kotak sambil meminum kopi di hari yang dingin. Walaupun penampilannya sederhana namun tetap terlihat cantik. Bobok syantik

Meskipun hanya menggunakan piyama tidur, aura kecantikan dari seorang model profesional seperti Widika tidak dapat dibohongi. Kesan natural dalam tampilannya selalu terlihat dalam unggahan-unggahannya di sosial media.

