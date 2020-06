KEBAHAGIAAN Asmirandah dan Jonas Rivanno yang baru akan dikaruniai momongan, mengingatkan kita pada kehidupan para selebriti lainnya. Sebut saja Shandy Aulia hingga Chacha Frederica, harus menunggu lama untuk mendapatkan buah hati.

Tampak kebahagiaan dari para pasangan yang tengah menanti momongan setelah lama menikah. Ya, dikaruniai seorang anak mungkin suatu anugerah tersendiri bagi para pasangan yang telah lama menikah.

Hingga waktunya tiba, para selebriti itu pun menyambut dengan penuh suka cita. Mau tahu siapa saja selebriti yang senasib dengan Asmirandah dan Jonas Rivanno?

Ditulis Okezone, Rabu (24/6/2020) berikut empat artis yang menanti momongan setelah lama menikah. Langsung simak yuk!

Shandy Aulia

Shandy Aulia menjadi salah satu artis yang menunggu momongannya setelah 8 tahun menikah. Sekarang, lihat nih ekspresi muka si kecil yang sangat menggemaskan.

Terlihat dari fotonya, ciuman sejoli yang menikah pada 12 Desember 2011 penuh kehangatan untuk sang buah hati. Sembari menuliskan keterangan foto “Sebelum nantinya Claire dewasa susah dicium 😆 mommy daddy puas-puasin pokoknya sekarang 🥰🥰🥰 @claireherbowolittlejoy.”

Rianti Cartwright

Selain Shandy Aulia, ada juga Rianti yang menunggu kehadiran sang buah hati. Hal itu dinyatakan dalam keterangan fotonya, yang merindukan kehadiran anggota keluarga baru atau sang anak. “Missing my extended family today. Foto ini dari tahun lalu sebelum ke rumah Uwa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, have a blessed Ied to all of you celebrating 🙏🏻❤️," kata artis yang menikah pada 17 September 2010 ini.

Cynthia Lamusu Nah, ada juga Cynthia Lamusu yang sudah lama mendambakan sang buah hati, hingga akhirnya melahirkan anak kembar di tahun 2016. Ini merupakan penantian panjang setelah 8 tahun menikah. Kini ia telah dikaruniai anak kembar, laki-laki dan perempuan. Bisa kita lihat ekspresi menggemaskan kedua buah hati dari Cynthia Lamusu dan Surya Saputra. Chacha Frederica Terakhir, ada Chacha Frederica atau yang akrab disapa Chacha. Artis yang memilih berhijrah ini akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan, setelah lama menikah. Ia pun berjuang melahirkan sang buah hati di tengah pandemi Covid-19. Anda bisa lihat dalam fotonya sebelum melahirkan, ia menggunakan masker sesuai protokol kesehatan yang tepat.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya